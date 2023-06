PSG: Sergio Rico toujours sous sédation et dans un état grave après sa chute à cheval

Ce lundi, l’hôpital Virgen del Rocio a publié un nouveau bulletin de santé concernant Sergio Rico. Victime d’une chute à cheval le 28 mai dernier, le gardien du PSG "reste stable compte tenu de la gravité de ses blessures" et est toujours sous l’effet de la sédation.

Les jours passent et l’état de santé de Sergio Rico continue d’être préoccupant. Victime d’une grosse chute à cheval le 28 mai dernier alors qu’il effectuait un pèlerinage à El Rocio, près de Séville, au lendemain d’un match du PSG à Strasbourg, le portier espagnol est toujours à l’hôpital Virgen del Rocio.

Ce lundi, des sources de l’établissement ont communiqué un nouveau point santé à l’agence espagnole EFE, citée par Marca. Le footballeur "reste stable compte tenu de la gravité de ses blessures dans l'unité de soins intensifs" et continue également "sous l'effet de la sédation, avec une surveillance et un suivi étroits, suivi par l'équipe de médecine intensive en accord avec d'autres spécialistes de manière multidisciplinaire".

Deux jours d’amélioration avant d’être replacé sous sédation

Trois semaines après l’accident, ce nouveau communiqué reste inquiétant. D’autant que les signes positifs ont été rares ces derniers jours. Le 7 juin dernier, des premiers signes d’améliorations sont apparus, vite effacés 48 heures plus tard, avec un retour sous sédation et un "état de santé grave". L'accident de Sergio Rico, qui n’a pas disputé la moindre minute avec Paris cette saison, a suscité une vague d'émotion dans le groupe parisien et dans le monde du football.

Lors du dernier match de la saison face à Clermont (défaite 3-2), Kylian Mbappé avait eu des mots forts pour son coéquipier. "Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio (Rico). Il y a plus important que le football, rappelait l'attaquant parisien. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio. On est tous touchés, ça nous a préoccupé toute la semaine. On voulait lui rendre hommage du mieux qu'on pouvait. Il faut prier, on remercie les gens au stade mais aussi ceux qui ont soutenu à leur manière Sergio et sa famille, le Parc a été incroyable. On va prier et envoyer le maximum d'ondes positives pour qu'il sorte de cette situation."