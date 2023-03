PSG: de nombreux forfaits et des jeunes pour la réception de Rennes, Galtier va devoir improviser en défense

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a dévoilé son groupe à la veille de la réception du Stade Rennais dimanche au Parc des Princes (17h05) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. A l’image de Marquinhos ou Sergio Ramos, de nombreux cadres sont forfait, notamment en défense.

Les spectateurs du Parc peuvent s’attendre à voir de nouveaux visages dimanche soir face au Stade Rennais. A l’occasion de cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier doit composer avec l’absence de nombreux titulaires.

Parmi les joueurs parisiens incertains de vendredi, Nordi Mukiele (ischio-jambiers), Achraf Hakimi (reprise), Sergio Ramos (gêne au mollet droit), Carlos Soler (gêne musculaire) et Marquinhos (côtes) sont tous forfait pour le match face aux Rouge et Noir. Comme Presnel Kimpembe et Neymar, dont la saison est déjà terminée.

Quelle défense face à Rennes ?

Déjà privé de Presnel Kimpembe, l’entraîneur du PSG a donc convoqué des nombreux jeunes dont le défenseur central Nehemiah Fernandez (18 ans) ou le latéral droit Hugo Lamy (19 ans). En attendant de connaître les choix tactiques de Galtier, notamment en défense, le leader du championnat va tenter de signer un cinquième succès de rang en Ligue 1. Il s’agira également des retrouvailles avec les supporters du Parc depuis l’élimination en 8e de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le groupe du PSG :

Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Juan Bernat, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Timothée Pembélé, El Chadaille Bitshiabu, Nehemiah Fernandez, Hugo Lamy, Marco Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ilyes Housni, Hugo Ekitike