PSG: "Les supporters ont tous les droits", Juninho pas surpris si le Parc siffle Messi contre Rennes

A deux jours des retrouvailles des Parisiens avec le Parc des Princes après l'élimination en Ligue des champions dimanche face au Stade Rennais, Lionel Messi va-t-il être sifflé par les supporters du PSG ? Juninho ne serait pas surpris si cela arrivait dimanche.

Comment seront reçus les joueurs du PSG ce dimanche ? Dix jours après l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich, les Parisiens reçoivent Rennes au Parc des Princes pour leur premier match à la maison depuis cette nouvelle déconvenue continentale. Une situation déjà vécue la saison dernière face à Bordeaux, où Lionel Messi et Neymar avaient été sifflés après l'élimination face au Real Madrid au même stade de la compétition. Le comportement des supporters avait d'ailleurs choqué une partie du monde du football.

A deux jours des retrouvailles des Parisiens avec leurs supporters, Juninho ne serait pas surpris si la Pulga est sifflée dimanche. "Même si c'est Messi, ça reste un être humain. Dans la tête des supporters, le dernier match qui reste est celui du Bayern. Ça ne me choquerait pas du tout, rappelle notre consultant sur RMC dans Rothen s'enflamme ce vendredi. Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu'on aime énormément. A la fin, c'est pour les supporters qu'on le fait. Même si c'est Messi, c'est normal de le siffler, même s'il y a 35 buts cette saison. En Ligue 1, ils dominent leurs adversaires. Ce qui m'a choqué, c'est le manque d'agressivité. Les supporters ont tous les droits."

Pour Rothen, il faut siffler plusieurs joueurs

De son côté, Jérôme Rothen ne trouverait pas "choquant" d'éventuels sifflets contre Lionel Messi. "C'est arrivé à tous les joueurs. Parfois, il y a eu des incompréhensions, des gestes d'humeur. Bien sûr que tu peux le siffler, c'est un joueur comme un autre, confie-t-il. Sinon, il faut faire autre chose ou aller dans une équipe où tu es sûr d'être respecté comme la star planétaire que tu es. Dans ces cas-là, va dans ces championnats-là. Je reste sur ma faim depuis qu'il a signé au PSG. Messi peut faire partie des joueurs sifflés. La plupart du temps, il ne va pas les voir. Il peut être sifflé et s'il est sifflé demain, ça ne me choquera pas. J'en veux à Messi, à Neymar. Tu dois t'en prendre aussi à Marco Verratti, qui n'est pas assez sérieux."

Ce vendredi, Christophe Galtier a pris la défense du septuple Ballon d'or. "Il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs. Ils ont donné le maximum dans cette compétition (la Ligue des champions). Leo, c'est 18 buts et 17 passes décisives (toutes compétitions confondues, ndlr), a rappelé l'entraîneur parisien en conférence de presse. On n'a pas été éliminés à cause d'untel ou untel. On a été éliminés parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation."