PSG: "décision technique", "arrêtez de dire de la merde", la mise au point musclée d'Icardi sur son absence

Mauro Icardi a publié ce dimanche un message sur Instagram pour en dire plus sur son absence du groupe du PSG samedi, lors du match de Ligue 1 à Clermont (5-0). Alors que des échos laissaient penser qu'il s'agissait pour lui de régler des problèmes personnels, l'attaquant argentin parle d'une décision "technique" et fait part de sa colère.

Sur Instagram ce dimanche, Mauro Icardi a publié un message pour répondre aux rumeurs autour de sa non présence dans le groupe du PSG pour le match à Clermont samedi. Des problèmes personnels - avec un possible divorce avec sa femme Wanda Nara - avaient été évoqués ces derniers jours. Mais leur photo de couple est là pour y répondre.

"Le football continue d'être ma priorité"

"Arrêtez d'inventer de la merde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique, écrit l'attaquant argentin. Je ne m'absente pas en raison d'un quelconque problème personnel, je n'en ai pas, et je respecte chaque entraînement, insiste l'attaquant argentin. Le football continue d'être ma priorité et mon travail, celui pour lequel on me paie. Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Ne perdez pas votre temps et avant d'écrire en vous cachant derrière un filtre ou un journal, renseignez-vous sur la réalité."

La mise au point d'Icardi sur Instagram, le 7 août 2022 © Capture Instagram

Ses stories le montrant en train de prendre la direction d'Ibiza ce dimanche, au lendemain du match des Parisiens... qui s'était joué sans lui, ont fait beaucoup parler. Et l'ancien attaquant de l'Inter Milan s'est justifié: "Si je voyage aujourd'hui à Ibiza avec ma famille, c'est parce que dans mon travail, on nous donne des jours de repos dont chacun profite comme il le souhaite et avec qui il veut, en choisissant son propre destin. Je vous embrasse."

Considéré comme transférable par le PSG, qui aimerait le voir partir cet été, Mauro Icardi est pour l'heure considéré comme un gros échec par les supporters parisiens, entre rendement très décevant et implication en demi-teinte, pour ne pas dire davantage. Mais les prétendants ne se bousculent pas pour l'instant.