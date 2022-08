PSG: Icardi absent à Clermont... pour des problèmes d'ordre privé

Absent du groupe du PSG pour le déplacement à Clermont ce samedi soir dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1 (21h), Mauro Icardi n'est pas blessé, et n'a pas non plus été écarté pour raisons sportives. Comme indiqué par L'Equipe, l'attaquant argentin n'a pas été convoqué afin qu'il puisse régler des affaires d'ordre privé.

Le deuxième tome du feuilleton Mauro Icardi vient-il de débuter? Tandis que le PSG a dévoilé vendredi le groupe de 21 joueurs retenus pour le premier match de la saison de Ligue 1 à Clermont ce samedi soir (21h), l'attaquant argentin s'est illustré par son absence dans celui-ci, alors même que Kylian Mbappé est forfait dans le secteur offensif, en raison d'un problème aux adducteurs.

Icardi n'est pourtant pas blessé, et si un départ estival est régulièrement évoqué, il n'a pas non plus été écarté comme certains éléments du groupe sur lesquels Christophe Galtier ne compte pas. En fait, comme indiqué par L'Equipe ce samedi, l'ancien joueur de l'Inter n'a pas été convoqué... afin qu'il puisse régler des affaires d'ordre privé.

Un psychodrame à l'automne 2021

Si les deux événements ne sont pas forcément liés, la presse argentine évoquait ces derniers jours une demande de divorce effectuée par Wanda Nara, épouse du joueur et personnalité publique. L'intéressé a démenti la nouvelle sur les réseaux sociaux, mais la diffusion d'un message audio de sa compagne, ou du moins présenté comme tel, a fait les choux gras des médias locaux. D'autant que le couple a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois.

Affecté par une séparation avec Wanda Nara (avant réconciliation) Mauro Icardi avait ainsi manqué plusieurs jours d'entraînement en octobre 2021, et même une rencontre de Ligue des champions contre le RB Leipzig après avoir fait part au PSG de son "mal-être psychologique". L'ancien joueur de l'Inter avait ensuite retrouvé le vestiaire, et conclu un exercice 2021-2022 relativement décevant sur le plan sportif, avec 5 petits buts en 30 apparitions.