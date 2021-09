PSG: défendre à sept, c'est possible selon Kombouaré

Interrogé ce vendredi sur le trio Messi-Neymar-Mbappé au PSG, et les éventuels déséquilibres causés dans l'équipe, l'entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré a rappelé que les trois stars offensives ne sont pas entourées d'amateurs à Paris...

Après trois revers de suite en Ligue 1, et avant le déplacement à Angers dimanche (15h), l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a surtout la tête à son équipe. Mais comme beaucoup de coachs du championnat de France, et peut-être encore plus en tant qu'ancien de la maison, le technicien suit ce qu'il se passe du côté du PSG.

Un PSG qui a déçu mercredi en Ligue des champions à Bruges (1-1), alors que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont été titularisés côte à côte pour la toute première fois. Mais qui, selon Kombouaré, n'est pas handicapé par ce trio offensif.

"Les défenseurs et les milieux à côté sont tous internationaux, non ?"

"Est-ce que c’est trop compliqué d’aligner Messi, Neymar et Mbappé ensemble? Je ne pense pas. C’est même un atout, a estimé le coach du FCN ce vendredi en conférence de presse. Quel entraîneur n’aimerait pas avoir un tel trio d’attaque?"

Au risque de déséquilibrer son équipe? "Sur le plan défensif, vous avez sept joueurs derrière eux et un gardien de but, rappelle Kombouaré. Si à huit, on ne peut pas défendre... Les défenseurs et les milieux à côté sont tous internationaux, non? Ça me fait toujours rire quand j’entends parler d’équilibre. On a l’impression que les trois de devant ne défendent pas du tout. Pour répondre à votre question, avoir ces trois-là est un atout, c’est même une chance, c’est exceptionnel de les voir réunis dans une même équipe. Si vous posez la question à tous les entraîneurs, je dis bien tous les entraîneurs, il y en a peut-être cinq dans le monde qui diront 'je ne sais pas'. Tous les autres seront ravis."