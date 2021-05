PSG: "Des enfants capricieux dans une maternelle" selon Larqué

Révolté par les comportements récents des joueurs du PSG, Jean-Michel Larqué a pointé du doigt ce lundi sur RMC les manques psychologiques des Parisiens, trop souvent auteurs de pétages de plombs coupables lorsque le scénario tourne en leur défaveur.

Porteuse d’espoirs, la saison 2020-2021 est en train de se terminer en eau de boudin pour le PSG. Evincé du dernier carré de la Ligue des champions par Manchester City, quasi éliminé de la course au titre depuis son nul à Rennes dimanche soir (1-1), Paris pourrait tout perdre dans cette fin de saison où seule une victoire en Coupe de France – le PSG affrontera Montpellier en demi-finales mercredi – semble désormais atteignable. Mais plus que sur les déconvenues sportives parisiennes, Jean-Michel Larqué s’est emporté ce lundi sur RMC contre l’état d’esprit des joueurs de la capitale. Qu’il juge "immatures", dans la victoire comme dans la défaite.

"La façon dont ils se font expulser, les propos, les gestes, il n'y a rien, aucune maîtrise par rapport à l'adversaire, à l'événement ou au sport, lâche le membre de la Dream Team RMC Sport ce lundi dans Top of the Foot. Ce sont des enfants capricieux dans une maternelle, des joueurs totalement immatures."

Trois rouges lors des quatre derniers matchs

Après avoir pointé du doigt le côté "m’as-tu-vu" de Neymar et de Layvin Kurzawa, Jean-Michel Larqué s’en est ensuite pris à Marco Verratti, suspendu dimanche mais qui se laisse trop souvent emporté par son comportement sanguin: "Verratti, il s'occupe de tout, sauf de son football. S'il y a une algarade à droite, il va à droite, si elle est à gauche, il va à gauche, sans même savoir ce qu'il s'est passé."

Dans le viseur également de l’ancienne légende de Saint-Etienne, la fâcheuse tendance parisienne à perdre les pédales et à accumuler des cartons lorsque le scénario tourne mal. Paris a ainsi récolté trois cartons rouges lors des quatre dernières rencontres: Idrissa Gueye expulsé à l’aller contre City, Angel Di Maria au retour, alors que Presnel Kimpembe a laissé ses partenaires à dix en fin de match contre Rennes. "Tous ces méfaits mis bout à bout, ça te fait une équipe qui ne sait pas perdre, et qui ne sait pas se comporter. Ni dans la victoire quand elle chambre, ni dans la défaite où elle provoque. Ce n'est pas possible !"