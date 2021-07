PSG: deux nouveaux matchs amicaux au programme

Le PSG affine son programme estival avec deux nouveaux matchs amicaux prévus avant le Trophée des champions, premier match officiel de la saison 2021-2022 contre le LOSC.

Mercredi, le PSG, vice-champion de France, s'est imposé, 4-0, contre le Mans au centre Ooredoo. Les hommes de Mauricio Pochettino joueront un deuxième match contre Chambly, ce samedi à 11h toujours au centre d'entraînement, pour peut-être la première de Sergio Ramos avec le maillot rouge et bleu.

Le Paris Saint-Germain annonce ce jeudi deux nouvelles rencontres amicales, contre les Allemands du FC Augsbourg, le mercredi 21 juillet, à 19h00, puis face aux Italiens du Genoa, samedi 24 à 19h au Stade Omnisport de la Source à Orléans. L'ensemble de ces matchs seront diffusés sur la chaîne PSGTV et sur Twitch. Pour les visionner, il faudra souscrire à l'offre annuelle PSG TV Premium à seulement 9,99€ pour 365 jours. Quant au "Pass Pré-saison", il est disponible sur la chaîne Twitch du PSG pour 4,99€ pour 30 jours.

Un début de mercato de folie

Le PSG a signé Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma à l'issue de leur contrat avec le Real Madrid, Liverpool et l'AC Milan ainsi qu'Achraf Hakimi pour 60 milions d'euros. Le club pourrait encore être actif lors de ce mercato s'il arrive à dégraisser son effectif. Mitchel Bakker a déjà rejoint le Bayer Leverkusen, Layvin Kurzawa se rapporche de la Turquie et de Galatasaray. D'autres départs sont également à prevoir notamment au milieu de terrain.

Les joueurs de la capitale debuteront officiellement leur saison le 1er août prochai à Tel Aviv lors du Trophée des Champions contre le champion en titre, le LOSC.