PSG: Diallo a participé à une conférence sur le foot africain à Sciences-Po Paris

Abdou Diallo s’est rendu lundi soir dans les locaux de Sciences-Po Paris afin de suivre une conférence sur le thème du football africain. L’occasion pour le défenseur du PSG, né à Tours et international sénégalais, d’échanger avec une soixantaine d’étudiants.

Il a repris le chemin des cours, le temps d’une soirée. Abdou Diallo s’est rendu lundi dans les locaux de Sciences-Po Paris, au cœur de la capitale. Le défenseur du PSG a répondu à l’invitation de l’Association des étudiants de Sciences-Po Paris pour l’Afrique afin de participer à une conférence sur le thème: "Le foot africain: vitrine du continent et outil géopolitique".

Selon Le Parisien, l’événement aurait duré plus de deux heures. Assis aux côtés d’autres intervenants, Jimmy Adjovi-Boco, ex-international béninois et cofondateur de l’institut Diambars (une école de football au Sénégal), Diallo a échangé avec une soixantaine d’étudiants, ravis par sa présence.

"La passion est plus intense en Afrique"

Au menu des discussions: "la place de la binationalité", "la formation en Afrique" ou "l’émotion d’une victoire à la CAN et ses retombées". "En Afrique, le football se vit, la ferveur est différente, la passion est plus intense", aurait notamment expliqué le joueur de 25 ans lors de sa prise de parole.

Né à Tours, Diallo a fréquenté les équipes de jeunes de l’équipe de France, avant de choisir de représenter le Sénégal, avec lequel il a gagné la CAN 2022 en début d’année au Cameroun. Avant de partir, le n°22 du PSG, actuellement blessé à l’adducteur gauche, a pris le temps de prendre des photos et de signer des autographes. "Merci pour l’invitation, j’ai passé un excellent moment", a-t-il conclu sur les réseaux, en partageant quelques photos de la soirée.