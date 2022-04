PSG: Thiago Silva critique la gestion du PSG et ses supporters

Parti en 2020, l’ancien capitaine Thiago Silva a évoqué, au micro de Canal +, le turn-over incessant et la gestion du Paris Saint-Germain, qui doit selon lui changer pour remporter la Ligue des champions.

En deux ans loin de la France, Thiago Silva a eu le temps de prendre du recul et, surtout, de comprendre ce qu’il fallait pour gagner sur la scène européenne. Parti en 2020, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a réussi en quelques mois à remporter avec Chelsea la Ligue des champions. Au micro du Canal Football Club, il a expliqué pourquoi le PSG se plantait aussi régulièrement dans ses campagnes européennes, se montrant très critique envers la gestion de son ancien club.

Dans un premier temps, le défenseur brésilien s’est dit encore choqué par la défaite parisienne face au Real en huitièmes de Ligue des champions, tout en se disant toujours fan du club de la capitale. "C’était une élimination incroyable, inimaginable pour nous qui sommes supporters du PSG, a-t-il témoigné. Chaque année, c’est la même chose."

"Chaque fois, on revient à zéro"

"Il y a des choses qu’il faut regarder pour essayer d’améliorer pour le futur, a-t-il tenté d’avancer. Et ne pas faire beaucoup de changements. Là, c’est difficile de continuer à progresser. Chaque fois, on revient à zéro, et ça, ça n’est pas possible dans le foot, même si le PSG a beaucoup d’argent. Mais ce n’est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n’est pas ça."

Silva s’est aussi élevé contre les supporters, qui ont été particulièrement rudes envers les joueurs du PSG depuis leur élimination. "C’est difficile de jouer chez vous et d’être critiqué, sifflé, je pense que ce n’est pas bon, a-t-il analysé. Les supporters doivent supporter vraiment l’équipe. Elle a besoin de l’atmosphère, quand elle joue au Parc, quand elle joue à l’extérieur. Nos fans font toujours la différence, négativement ou positivement."