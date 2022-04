PSG: Emery a décelé les mêmes failles mentales face au Real que celles de la remontada

Unai Emery, ancien entraîneur du PSG (2016-2018) désormais sur le banc de Villarreal qui défie le Bayern ce mercredi (21h), note les failles mentales qui ont encore provoqué l’élimination parisienne cette saison en Ligue des champions.

Près de quatre ans après son départ du PSG (2016-2018), Unai Emery conserve un bon souvenir de son passage dans la capitale, pourtant marqué par la remontada face au FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions en 2017 (victoire 4-0 à l’aller, défaite 6-1). Un évènement dont il s’est servi pour construire la suite de sa carrière qui se passe désormais sur le banc de Villarreal, opposé au Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi (21h).

Emery a prédit à Al-Khelaïfi qu’il gagnera la Ligue des champions

"Au PSG, j'ai fait du bon travail. Il aurait fallu faire du très bon travail, confie-t-il dans une interview à L’Equipe. La première année, Barcelone nous a éliminés mais l'arbitre s'est trompé, plus que nous. Avec le VAR, ça aurait été différent. J'ai accepté tout ça. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose en Ligue des champions et je ne l'ai pas saisie."

Relancé sur la réussite des anciens entraîneurs du PSG (lui, Thomas Tuchel et Carlo Ancelotti sont en quarts de finale), Unai Emery prédit un succès prochain de son ancien club dans la compétition reine.

"Ça veut dire que ce sont tous de très bons entraîneurs, explique-t-il. S'ils n'ont pas réussi avec le PSG, c'est qu'il y a autre chose parce que le PSG... (Il ne finit pas sa phrase). Cette année, c'est un pas en arrière, mais je l'ai dit à Nasser (Al-Khelaïfi): "Tu gagneras la Ligue des champions. Avec le temps, tu vas la gagner." Quelqu'un doit briser le plafond. Le PSG est sur le bon chemin parce qu'il y a une forme de constance dans les résultats et qu'il continue de chercher à progresser."

"Ils ne savaient pas comment réagir parce qu'ils avaient été envahis par la frustration"

Ce plafond, le PSG s’y encore heurté cette saison en tombant face au Real Madrid alors que l’équipe menait 2-0 sur l’ensemble des deux matchs à trente minutes de la fin du 8e de finale retour. Emery y a vu un éternel recommencement dans les failles mentales. "Un jour, Guardiola m'a dit que des équipes comme le Barça ou le Real, parce qu'elles ont déjà gagné l'épreuve, réagissent mieux aux situations difficiles, conclut-il. La clé, c'est la gestion de la frustration. Quand le Barça a marqué quatre buts, puis cinq et que l'arbitre a fait des erreurs, on ne savait plus quoi faire. Contre le Real, c'était pareil. Quand Benzema a égalisé puis marqué le deuxième but, j'ai vu des joueurs que je connais bien comme Kimpembe ou Marquinhos: ils ne savaient pas comment réagir parce qu'ils avaient été envahis par la frustration."