Real-PSG: Benzema ne fait "pas du tout" faute sur Donnarumma selon lui

Auteur d’un triplé contre le PSG mercredi soir (3-1), Karim Benzema a assuré qu’il n’avait pas fait faute sur Donnarumma lors de l’ouverture du score. Contrairement à ce qu’a dénoncé Mauricio Pochettino.

Karim Benzema a renversé le PSG à lui tout seul mercredi soir pour permettre au Real (3-1) de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue de champions. Le Madrilène a ouvert le score à l’heure de jeu (61e), profitant d’une grosse erreur de Donnarumma devant son but.

"Je le presse et il perd le ballon"

Pour Mauricio Pochettino, au micro de RMC Sport, "c’est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue à la vidéo. C'est une faute très claire de Benzema selon moi. Tous les angles de vue montrent qu’il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’y pas eu la VAR à ce moment-là". "C'est une honte! Il y a faute sur Donnarumma. Ce n’est pas possible de ne pas parler de cette erreur grossière. Ce n’est pas possible que ça arrive en 2022", avait-il déjà pesté sur Canal+.

Réponse de Karim Benzema quelques instants plus tard sur RMC Sport: "Non, pas du tout (pas de faute). Il attend, je le presse et il perd le ballon, tout simplement."

L’ouverture du score de l’international français a mis le feu au camp parisien. Moins d’un quart d’heure plus tard, Karim Benzema marquait un deuxième but (76e), avant de crucifier les Parisiens dans la foulée (78e). Héros de la rencontre, le Français a été longuement ovationné par le public madrilène.