PSG: cinq joueurs toujours écartés du groupe à l’entraînement

L’avenir de cinq Parisiens dans la capitale semble de plus en plus s’obscurcir. Selon une information de L’Équipe, confirmée par RMC Sport, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Rafinha étaient absents de l’entraînement ce mercredi matin pour le retour du PSG au Camp des Loges,

Ces cinq joueurs n’avaient déjà pas été convoqués par Christophe Galtier pour la tournée au Japon. Après être restés à quai et manqué la préparation du PSG au Pays du Soleil-Levant, ils ont intégré un groupe d’entraînement à part convoqué pour une séance dans l’après-midi.

Mukiele et Ekitike étaient présents

Christophe Galtier reste ainsi dans la continuité de ce qu'il a indiqué en début de saison: travailler avec un groupe réduit comparé à la saison dernière. Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, les deux dernières recrues parisiennes, étaient quant à eux bien présents aux côtés de Messi, Mbappé & Co.

Après leur carton plein au Japon (trois victoires en trois matchs contre Osaka, Urawa et Kawasaki), les Parisiens préparent désormais le Trophée des champions contre le FC Nantes, ce dimanche à Tel Aviv (20h).