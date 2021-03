Mercato: le PSG a ouvert des discussions pour prolonger Draxler

Des discussions ont commencé entre le PSG et Julian Draxler, en fin de contrat au terme de cette saison 2020-2021. L'international allemand a gagné la confiance de Mauricio Pochettino.

Rien ne dit que Julian Draxler restera au PSG la saison prochaine. Mais le club de la capitale a ouvert, pour la première fois, des discussions pour la prolongation d’un contrat qui prend fin en juin 2021, a appris ce vendredi RMC Sport, confirmant des informations de L'Équipe.

Cette volonté soudaine colle avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, qui accorde beaucoup de confiance à l'international allemand de 27 ans. Ce dernier a pris part aux deux matchs du huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, en étant même titulaire pour le retour (1-1) disputé mercredi. Il a aussi disputé sept matchs de championnat depuis le début de l'année, avec un but (contre Nice) et une passe décisive (face à Dijon) au compteur.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Pas d'offre ferme pour le moment

Le PSG n’a cependant entamé que de premières discussions, sans faire d’offre ferme. Pour l’instant, rien ne dit que l’ancien joueur de Schalke veuille prolonger.

La veille dans Top of the Foot sur RMC, le directeur sportif parisien Leonardo avait en tout cas cité le nom de Julian Draxler parmi les joueurs qui feraient sans doute l'objet d'une offre de prolongation. Le dirigeant brésilien avait en tout cas fait savoir qu'il avait "l'idée" de conserver les joueurs de l'effectif actuel, et pas seulement Kylian Mbappé et Neymar. Ce qui explique d'ailleurs la reconduction de contrat imminente d'Angel Di Maria, jusqu'en juin 2022.