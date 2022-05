PSG: droits à l'image, salaire... Les premières infos sur le nouveau contrat de Mbappé à Paris

Dans son nouveau contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne va pas bénéficier de 100% de ses droits à l’image selon nos informations, contrairement à ce qui lui était promis au Real Madrid. Il sera en revanche le plus gros salaire du vestiaire.

Alors que la décision de Kylian Mbappé de rester au PSG plutôt que de partir au Real Madrid a été actée ce samedi, son contrat est désormais au cœur de toutes les interrogations. Selon nos informations, Kylian Mbappé ne sera pas détenteur de ses droits d’image à 100% au PSG. Le club espagnol lui avait pourtant promis de lui céder intégralement, mais son rival français a compensé financièrement en augmentant son salaire.

Le PSG a notamment avancé qu’il devait encore profiter de l’image du champion du monde pour se développer, étant encore relativement "jeune" dans son histoire. Il a toutefois fait de Mbappé le plus gros salaire de son vestiaire, sans pour autant que celui-ci soit largement supérieur à ceux de Lionel Messi et Neymar. La somme exacte n’est cependant pas encore connue.

Il veut "donner un droit de regard sur son nom"

Au cours d’une conférence de presse organisée ce lundi devant la presse, son président Nasser Al-Khelaïfi avait refusé de communiquer sur le salaire du joueur de 23 ans. "Jamais on n'a donné les chiffres. Mais ce n'était pas le plus important (dans sa décision, ndlr). Le plus important, c'était le projet sportif. Le club en Espagne aurait pu le payer plus." Plus gros salaire du club, Neymar toucherait actuellement plus de 4 millions d’euros brut par mois au PSG.

Pour ce qui est des droits à l’image de Mbappé, ils ont été longuement évoqués par l’attaquant en personne lors de la conférence de presse, même s’il n’a pas directement évoqué les clauses de son contrat. "Le football a changé, a-t-il notamment expliqué. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée et c’est juste donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose. J’ai une carrière et je veux la gérer comme je l’entends. Comme ça me correspond, et avec les valeurs que je veux prôner."