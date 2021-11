PSG: Ed Sheeran a été impressionné par l'ambiance au Parc des Princes

Invité au Parc des Princes pour assister à PSG-Manchester City (2-0), le 28 septembre en Ligue des champions, Ed Sheeran s'est dit impressionné par l'ambiance et Lionel Messi.

"Les fans du PSG sont fous !" En interview pour la radio anglaise Absolute Radio, Ed Sheeran a évoqué sa soirée passée au Parc des Princes alors qu'il avait été invité par le PSG face à Manchester City (2-0) le 28 septembre dernier. Un match que le chanteur anglais n'a pas oublié, toujours autant impressionné par le public parisien, plus d'un mois après: "Je vais voir beaucoup de football en Angleterre, mais je n'avais jamais vu ça, les fans du PSG sont fous !"

Un immense sourire aux lèvres, le Britannique se souvient de cette soirée passée au Parc des Princes, émerveillé par l'ambiance ce soir-là: "Ils avaient des fumigènes, ils sautaient et chantaient. Je me suis dit: "Ok c'est juste pour le début". Mais ils ont fait ça pendant deux heures ! Un mardi soir ! C'est-à-dire que ces mecs-là étaient au travail le matin. C'est très impressionnant". Ed Sheeran était alors en France pour faire un peu de promotion, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, et s’est surtout produit sur scène à l’occasion du concert Global Citizen à Paris.

"C'était une magnifique soirée pour voir ce stade s'enflammer"

A l'issue de la rencontre, Ed Sheeran avait partagé une photo de lui avec Lionel Messi sur son compte Instagram, remerciant le club et Mauricio Pochettino pour ce moment. Une photo également partagée par le numéro 30 du PSG, qui a ajouté : "Un plaisir de te connaître, crack Ed".

"Je savais que sa femme était une grande fan, explique Ed Sheeran à la radio anglaise. Donc je pense qu'il écoute ma musique par ce biais-là. Ils sont venus à quelques concerts et c'est pour ça que quand je suis venu au match, il m'a dit qu'il voulait me dire bonjour." Ces échanges de posts Instagram ont touché le chanteur, fan de l'Argentin depuis des années: "C'est un joueur incroyable. Il a marqué son premier but pour le PSG ce soir-là. C'était une magnifique soirée pour voir ce stade s'enflammer".