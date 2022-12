PSG: "Si je suis mauvais, je serai le premier à le dire", Ekitiké répond aux critiques

A l’heure de la reprise de la Ligue 1, Hugo Ekitiké a accordé une interview à Canal + dans laquelle il parle de la pression qui l’entoure au PSG. L’attaquant de 20 ans, auteur d’un début de saison timide, assure être prêt à faire face à l’exigence qui entoure le club de la capitale.

Il n’a disputé que 273 minutes depuis son arrivée au PSG. Le tout réparti en douze apparitions (deux comme titulaire). Le temps pour Hugo Ekitiké de marquer un but et de délivrer deux passes décisives. Un bilan forcément décevant pour l’attaquant de 20 ans, prêté par le Stade de Reims avec une option d’achat de 35 millions d’euros qui sera levée l’été prochain. Lui-même en est bien conscient. A l’heure de la reprise de la Ligue 1, l’avant-centre d’1,89m a accordé une interview à Canal + avant la réception de Strasbourg, ce mercredi au Parc des Princes (21h).

L’occasion de répondre aux critiques qui entourent ses premiers pas dans la capitale. Trop sévères selon lui? "Non, je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément, quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément, si ça ne vient pas, on se pose des questions."

"Je vais toujours être remis en question"

Au sein d’une attaque de stars, avec Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, le natif de Reims n’a pas encore trouvé sa place dans l’équipe de Christophe Galtier. Même si sa dernière entrée contre Auxerre (5-0), avant la Coupe du monde 2022, lui a permis de débloquer son compteur. De quoi envisager une deuxième partie de saison plus prolifique.

"Moi, je suis à une position où je vais toujours être remis en question, parce que je suis venu avec une grosse étiquette, estime Ekitiké. Cette étiquette, il faut l’assumer. Et voilà, moi je l’assume. Ce n’est pas un souci. Si je suis mauvais, je serai le premier à le dire. Et si je suis bon aussi, je serai là et je vais continuer d’être bon".