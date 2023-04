PSG: "Il n'y a pas de problèmes avec Hugo", la mise au point de Galtier sur Ekitike

En conférence de presse ce jeudi à la veille du déplacement du PSG à Angers (21 heures), Christophe Galtier a été interrogé sur le cas Hugo Ekitike. L'attaquant joue très peu mais son entraîneur loue tout de même ses qualités et exclut tout "problème" avec lui.

Resté sur le banc contre Nice (0-2) puis lors du choc face à Lens (3-1) la semaine dernière, Hugo Ekitike prend son mal en patience. L'attaquant de 20 ans lutte pour tenter de grapiller du temps de jeu avec le PSG. Cette saison, il a inscrit trois buts lors de ses 20 apparitions en Ligue 1, loin des 10 réalisations (en 24 matchs) la saison passée avec Reims.

"Il n'y a pas de problème entre Hugo et moi" se défend Galtier

En conférence de presse avant de défier Angers vendredi soir (21 heures) lors de la 32e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a tenu à évacuer la question concernant un manque de considération pour le joueur. "Il n'y a pas de problème, Hugo travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaibili et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian et Leo. On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Evidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement".

Quel avenir pour Ekitike ?

Début avril, on pensait qu'Ekitike avait laissé exprimer sa frustration sur les réseaux sociaux, en affichant la formule "sub 44" sur sa biographie Instagram. Une référence directe à son statut de remplaçant et à son numéro de maillot ? Plutôt un soutien enver le projet de l'un de ses amis rappeurs, avait-il rétorqué.

Là où le bât blesse pour Paris, c'est que l'international espoirs français (six sélections), arrivé sous la forme d'un prêt en provenance du Stade de Reims, possède une option d'achat (36 millions d'euros + 4 millions) qui deviendra obligatoire en cas de première ou deuxième place du PSG à l'issue de la saison. Dès lors, reste à voir quel sera l'avenir de l'attaquant au sein du club de la capitale. À moins qu'un départ ne semble d'ores et déjà acté cet été...