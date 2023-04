PSG: après l'abattement et la colère, un Christophe Galtier beaucoup plus incisif à Angers

Tantôt hagard, tantôt colérique, et toujours épuisé lors de ses passages face à la presse depuis le début de "l'affaire" le concernant, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a semblé beaucoup plus vif et fidèle à lui-même, vendredi soir à Angers. Malgré la situation actuelle, il veut terminer la saison - et probablement son aventure parisienne - du mieux possible.

Après une dizaine de jours éprouvants suite aux accusations de propos racistes qu’il aurait tenus lors de sa période niçoise, Christophe Galtier semble retrouver un peu de mordant. Pris dans la tempête médiatique qui vient de passer - et qui pourrait vite revenir -, le coach parisien s’est présenté plusieurs fois face aux médias tantôt hagard, tantôt colérique, et toujours épuisé. Mais ce vendredi soir, à l’occasion de la victoire du PSG à Angers (2-1), Galtier a semblé plus… fidèle à lui-même.

Le technicien parisien a d’abord lâché un discours offensif sur la piètre prestation de son équipe en seconde période, il n’a pas éludé les questions sur son avenir et a, comme à son habitude, chambré un ou deux journalistes dans un sourire. Bref, le retour d’une vraie conférence de presse à la Galtier.

Rester professionnel et soigner une potentielle sortie

Il faut dire qu’après le dépôt de plusieurs plaintes de la part de l'entraîneur, l’affaire Galtier est passé aux mains de la justice et donc au temps long de celle-ci. Si cela ne règle rien sur le fond et si le battage médiatique reste frais, cela offre à Galtier une forme de répit pour tenter de reparler de football et de terminer la saison en allant chercher un titre de champion de France qui lui tend les bras.

Comme il l’a fait avec Saint-Etienne ou Lille, Christophe Galtier entend soigner sa sortie dans la limite de ce que la récente affaire permet. Il travaille à donner l’image d’un entraîneur qui se sera investi jusqu’au bout, qui aura accepté de participer à la construction du futur effectif sachant pertinemment qu’il a très peu de chance de le mener la saison prochaine. Il s’applique à rester vigilant sur ce que propose son équipe, ne compte pas les heures passées au Camp des loges et reste disponible. Conscient qu’il est au sein d’un club où l’institution a souvent été mise à mal, par le passé, par certains joueurs par exemple, Galtier veut montrer qu’il n’est pas de ceux-là.

Déjà champion avec Lille, il sait qu’il peut aller chercher un deuxième titre et répète à qui veut l’entendre: "Quand on est le Paris Saint Germain, il est logique de gagner le championnat, et cela peut paraître une formalité pour tout le monde. Mais ce n’est jamais facile, il n’y a pas de champion dans la facilité." À défaut de réussir une grande saison, Christophe Galtier s’enorgueillirait volontiers d’un titre de champion de France avant de faire place nette à un potentiel successeur, si sa direction en décide ainsi.