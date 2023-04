Où situer le PSG de Galtier sur le plan comptable en Ligue 1 ?

Avec huit points d’avance sur son dauphin à sept journées de la fin, le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France. Alors que l’entourage de Christophe Galtier s’évertue à défendre son bilan comptable à la tête du club, où se situe la saison du technicien français par rapport à ses prédécesseurs sur le banc parisien depuis le début de l'ère qatarie ?

L’argument est lâché par un proche de Christophe Galtier. "Tout le monde prend en compte la Coupe de France et la Ligue des champions, ce qui est normal. Mais si on regarde en Ligue 1, on a 72 points après 31 journées. Ça fait quatre ans que ce n'était pas arrivé... Tout n'est pas négatif", confie une source interne dans les colonnes de L’Equipe.

Alors que le poste de Galtier apparaît de plus en plus fragilisé après une saison au cours de laquelle le PSG n’est pas parvenu à atteindre tous ses objectifs, son entourage s’évertue donc à défendre un bilan qui, au-delà des déconvenues en Ligue des champions et en Coupe de France, serait plus qu’honorable si on le compare aux performances de ses prédécesseurs sur le banc parisien.

Lorsqu’il assure qu’aucun entraîneur n’a pris autant de points après 31 journées depuis "quatre ans", le proche de Galtier n’a pas complètement tort dans le sens où le PSG n’a pas fait aussi bien à ce stade de la compétition depuis la saison 2018-2019 (81 points après 31 journées). Mais, depuis, il n'y a que deux exercices où Paris a fait moins bien qu’avec l’ancien Niçois (71 points après 31 journées en 21-22, 63 points en 20-21), la saison 19-20 n’ayant pas été à son terme à cause de la pandémie de Covid-19.

Au-delà de ce point d’étape à sept journées de la fin, où peut-on situer la saison de Galtier par rapport à ses prédécesseurs dans l’ère qatarie si l’on se fie aux bilans purement statistiques, l’exercice en cours ayant été compliqué à bien d’autres égards ?

Dans la moyenne des autres entraîneurs de l'ère qatarie ?

Depuis son rachat, en 2011, le club de la capitale tourne à 87,7 points de moyenne par saison (en dehors de la saison arrêtée par le Covid), avec une pointe à 96 points à l’issue de l’exercice 2015-2016.

2022-2023 : 72 points après 31 journées

: 72 points après 31 journées 2021-2022 : 86 points (71 points après 31 journées)

: 86 points (71 points après 31 journées) 2020-2021 : 82 points (63 points après 31 journées)

: 82 points (63 points après 31 journées) 2019-2020 : 68 points (Covid)

: 68 points (Covid) 2018-2019 : 91 points (81 points après 31 journées)

: 91 points (81 points après 31 journées) 2017-2018 : 93 points (83 points après 31 journées)

: 93 points (83 points après 31 journées) 2016-2017 : 95 points (71 points après 31 journées)

: 95 points (71 points après 31 journées) 2015-2016 : 96 points (77 points après 31 journées)

: 96 points (77 points après 31 journées) 2014-2015 : 83 points (62 points après 31 journées)

: 83 points (62 points après 31 journées) 2013-2014 : 89 points (76 points après 31 journées)

: 89 points (76 points après 31 journées) 2012-2013 : 83 points (64 points après 31 journées)

: 83 points (64 points après 31 journées) 2011-2012: 79 points (63 points après 31 journées)

En gagnant ses sept dernières rencontres, à commencer par celle de ce vendredi soir à Angers (21h), Paris peut monter jusqu’à 93 points. Si l’on se réfère au rythme des coéquipiers de Kylian Mbappé depuis le début de la saison (2,3 points par match), la barre des 88 points peut être atteinte, ce qui placerait Paris dans sa moyenne depuis l’ère qatari (87,7 points).

Toutefois, la saison du PSG peut clairement être coupée en deux, avec un avant et un après Coupe du monde. Battus à cinq reprises en championnat depuis fin décembre (Lens, Rennes à deux reprises, Monaco et Lyon), les Parisiens ne tournent qu’à 1,9 point par match sur la période post-Mondial. S’il garde ce rythme, le PSG terminera la saison à 85 points, légèrement en-dessous de la moyenne affichée par les entraîneurs parisiens depuis 2011.