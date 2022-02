PSG en direct: la conf' de Pochettino avant la réception de Saint-Etienne

Histoire de tordre le cou aux rumeurs sur son mal-être, Lionel Messi a pris la parole. Et la star argentine se sent bien au PSG et à Paris. Qu'on se le dise.

"C'est très agréable d'être sur le terrain avec les meilleurs. J'ai eu la chance de la faire pendant longtemps à Barcelone, et maintenir j'ai la chance de le faire à Paris, a lancé . je suis donc heureux et j'ai hâte de continuer à le faire."