PSG: Neymar présente ses chaussures Batman avant le match contre Saint-Etienne

Neymar a dévoilé une paire de crampons inspirée du super-héros Batman. Grand fan du personnage de Comics, le Brésilien portera semble-t-il cette paire de chaussures lors du match de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et Saint-Etienne ce samedi au Parc des Princes.

Tout juste revenu sur les terrains depuis une dizaine de jours, Neymar va devoir prouver qu’il peut être le super-héros du PSG en cette fin de saison. En tout cas, le Brésilien en a déjà le look. Présent lundi soir à la première du dernier film Batman à Paris, l’attaquant de 30 ans en a profité pour prendre la pose au volant de la célèbre Batmobile.

Grand fan du sauveur de Gotham City, l’ancien de Santos et du Barça a ensuite dévoilé ce jeudi une paire de chaussures collector et inspirée de la plus célèbre des chauve-souris. Dans deux clichés publiés sur les réseaux sociaux, Neymar a fièrement présenté sa nouvelle paire de crampons créée sur-mesure par son équipementier et qu’il portera visiblement à l’occasion du match contre Saint-Etienne, ce samedi au Parc des Princes lors de la 26e journée de Ligue 1.

Neymar a déjà joué avec des crampons Fortnite

Passionné par l’univers de Batman, Neymar possède notamment un tatouage représentant le logo chauve-souris du super-héros dans le dos. Lors des matchs de la Seleçao en novembre dernier, l’international aux 116 sélections avait même arboré une coupe de cheveux en l’honneur du personnage de DC comics.

En avril 2021, le joueur sud-américain de 30 ans en avait fait autant avec une paire de chaussures en hommage au jeu vidéo Fortnite en Ligue des champions face à Manchester City.

Avec ses crampons aux couleurs de Batman, Neymar compte bien survoler la rencontre face aux Verts. Surtout, il voudra éviter une nouvelle blessure contre l’équipe stéphanoise.

En novembre dernier, c’est lors du match aller à Geoffroy Guichard que le Brésilien a été gravement blessé au pied. Une blessure qui l’a éloigné de terrains pendant plusieurs mois. Mais cette fois, l’esprit de Batman veillera sur lui.