PSG: Neymar "flashé" au volant... de la Batmobile

Neymar s’est rendu ce lundi à l’avant-première du dernier film Batman à Paris. Le Brésilien en a profité pour pendre la pose avec les stars du film et pour s’installer au volant de la célèbre Batmobile.

Deux jours après la défaite du PSG contre Nantes (3-1) lors de la 25e journée de Ligue 1, Neymar est déjà passé à autre chose. Le Brésilien a assisté ce lundi à la projection du film Batman à Paris.

A défaut d'avoir été le super-héros du club francilien en ratant un penalty qui aurait pu tout relancer face aux Canaris, l'ailier de 30 ans s'est pris pour Bruce Wayne pendant quelques instants en passant derrière le volant de la célèbre voiture du sauveur de Gotham City, la mythique Batmobile.

Neymar prend la pose avec les stars du film

Invité pour l'avant-première parisienne de ce nouveau Batman, Neymar a eu l'occasion de retrouver les flashs des projecteurs et le tapis rouge le temps d'une soirée.

Et cette fois, ce n'était peut-être pas lui la plus grande star de l'événement puisque les acteurs Robert Pattinson et Zoë Kravitz, la fille de la rock star Lenny Kravitz, étaient présents. Tout sourire, Neymar a pris la pose avec les deux comédiens du blockbuster hollywodien et en a fait autant avec le réalisateur du film, Matt Reeves.

Que les puristes se rassurent, Neymar n'a pas piloté la vraie Batmobile utilisée pendant le tournage mais plutôt une réplique. Si Neymar n'a pas manqué d'exprimer sa joie sur les réseaux sociaux, le compte Instagram du film a également posté une vidéo de l'international auriverde flanqué de la légende: "On dirait que Neymar est prêt à répondre à l'appel."

Grand fan du personnage Batman, Neymar possède notamment un tatouage représentant le logo chauve-souris du super-héros dans le dos, s'est déjà fait une coupe de cheveu en hommage au sauveur de Gotham et aurait même fait construire un hélicoptère inspiré de la Batmobile.