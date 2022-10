Benfica-PSG: "On n'était pas loin du viol", des supporters parisiens dénoncent des fouilles trop poussées à Lisbonne

Les témoignages de supporters parisiens victimes de fouilles plus que poussées des stadiers et des policiers portugais se multiplient après le déplacement du PSG à Lisbonne pour y affronter le Benfica en Ligue des champions. RMC Sport a recueilli les récits des ces fans éprouvés et choqués.

Malmené par le Benfica, le PSG a perdu ses premiers points de la campagne 2022-2023 en Ligue des champions avec un nul (1-1) à Lisbonne. Si les partenaires de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma ont semblé satisfaits de leur résultat et de ce voyage au Portugal, les supporters franciliens ont vécu un déplacement bien plus complexe. Après le retard du CUP à l’Estadio de la Luz en raison des normes policières, certains fans parisiens se sont plaint des fouilles un peu trop poussées à l’entrée de l’enceinte lisboète. Certains témoignages relatent aussi des recherches corporelles à la limite de l’abus ou de l’attouchement.

"Des dizaines de supporters parisiens ont été humiliés par des stadiers, ont ainsi pesté certains comptes de supporters du PSG sur les réseaux sociaux comme MediaParisien. Ils ont littéralement été trop loin avec leurs fouilles dégradantes, il ne faut pas laisser passer ça c’est une pure HONTE!"

"Elle commence à passer sa main sous mon soutien-gorge et elle insiste"

Contactée par RMC Sport, une supportrice a raconté sa version du déplacement des Parisiens à Lisbonne. Très rapidement, le dispositif sécuritaire a tourné à l'oppression pour les fans tricolores. Dès la sortie du métro à proximité du stade, la tension est montée d'un cran entre les visiteurs et les membres du dispositif portugais selon le récit de cette femme.

"Nous sommes arrivés à la fouille et là c’est le moment qui m’a le plus choquée. Je suis une supportrice qui se déplace souvent en Ligue des champions et c’était humiliant. Au début je n’ai pas réagi, je me suis dit que c’était une fouille, que c’était normal, elle va juste un peu plus loin que d’habitude, a narré Edith pour RMC Sport après son voyage traumatisant. Mais au bout d’un moment j’ai ressenti un malaise, il y avait quelque chose qui n’allait pas dans la fouille et pourtant j’en ai fait beaucoup."

Et la supportice de poursuivre avec un témoignage de plus en plus glaçant: "Au début, elle vous palpe les bras, entre les seins pour voir s’il y a quelque chose, c’est normal. Mais après elle commence à passer sa main sous mon soutien-gorge et elle insiste en regardant si je n’ai pas caché quelque chose dessous, a encore expliqué cette fan du PSG. Je sentais ses mains sur mes seins. Ensuite elle est passée derrière mon dos, elle descend et passe ses mains autour de ma taille et elle les met dans mon pantalon. Je sens qu’elle va vers ma culotte donc je lui signale. Elle répond 'it’s okay'. Donc elle continue, je sens que sa main est proche de mes parties intimes. Elle finit par se retirer, palpe mon pantalon puis elle me demande d’écarter les jambes, j’exécute et elle me demande d’écarter encore plus. D’un coup, elle remonte sa main vers mon entrejambe donc là je lui dis que je ne suis pas d’accord et elle poursuit en me disant 'it’s okay'. A la suite de ça, je suis passée. J’ai eu 30 secondes de flottement en me demandant ce qu’il s’était passé."

Un phénomène pour de nombreux Parisiens

Edith a également précisé que sa situation ne constituait pas un acte isolé. Selon elle, de nombreux supporters du PSG ont subi une fouille particulièrement poussée et intrusive aux abords de l'Estadio de la Luz.

"Je me suis retournée et j’ai vu mon amie Céline qui subissait la même chose. Mes amis masculins qui sortaient de la fouille ont subi la même chose. Les autres supporters parisiens avec nous étaient très énervés parce que tout le monde a subi cette fouille, a relancé l'intéressée. On s’est dit: mais qu’est-ce qu’il se passe? On n’a pas compris pourquoi on devait subir ça, on n’a pas été virulents et on n’a pas mérité une fouille si poussée."

"La police n’attendait qu’une chose, nous tomber dessus"

D'abord surpris et gênés, nombre de supporters du PSG ont ensuite éprouvé un sentiment de colère après cette fouille extrême. Mais pour ne pas envenimer la situation, ils n'ont pas surréagi à Lisbonne.

"Sur le coup on ne sait pas comment réagir car on avait peur d’être accusés de faire des débordements, s'est encore plaint Edith. [...] La police n’attendait qu’une chose c’est de nous tomber dessus. Les leaders ont tout de suite calmé les choses. Mais quand on subit ça, on n’est pas bien. C’est une humiliation. En plus de ça, nos affaires ont été jetées par terre. C’était très choquant. Des conditions comme ça pour venir supporter son équipe c’est déplorable."

Certains l'ont ressenti comme un viol

A l'image d'Edith, très énervée et qui a clairement eu l'impression de vivre "un viol collectif", les supporters parisiens ont partagé leur colère après leur retour de Lisbonne. Relayé par de nombreux internautes, la contestation a pris une telle ampleur que le mot-clé "BenficaRapedme" est apparu sur Twitter après la troisième journée de Ligue des champions. Hommes comme femmes, l’action des stadiers et policiers n’a semble-t-il épargné personne.

"Quant à la fouille... je n'avais jamais vu ça... et j'ai déjà fait quelques déplacements, tu le sais, a lancé un autre supporter en réponse à un appel aux témoignages sur les réseaux sociaux. On n'était pas loin du viol je pense, pour certains."

"J’ai déjà eu des fouilles 'poussées' en France et en Europe. Mais jamais comme celle de Lisbonne, a abondé une autre supportrice du PSG. On est tous sorti scandalisés par ce qui venait de passer."

Un phénomène déjà vu pour le match du Maccabi Haïfa

L’excès de zèle dénoncé par de nombreux supporters du Paris Saint-Germain lors du déplacement à Lisbonne semble ne pas être exceptionnel. Plusieurs médias portugais ont rappelé que des fans du Maccabi Haïfa avaient relayé pareilles plaintes après le match de leur équipe en ouverture de la Ligue des champions, le 6 septembre.

Des fouilles corporelles poussées à l’encontre des visiteurs israéliens également dénoncées par le journaliste Renaud Marquot qui les avait accompagnés à Lisbonne.

Déjà pour le duel contre le Maccabi Haïfa, les stadiers et policiers en charge de l’accès au stade avaient eu des comportements très limites vis-à-vis des supporters.