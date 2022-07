PSG: c'est officiel, Pochettino quitte le club

Le PSG a officialisé ce mardi la fin de sa collaboration avec Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin n’est désormais plus l’entraîneur de l’équipe première.

Le couperet est tombé pour Mauricio Pochettino et son staff. L’Argentin n’est plus l’entraîneur du PSG. Le club francilien a officialisé ce mardi son éviction. Arrivé en janvier 2021 après le licenciement de Thomas Tuchel, le technicien de 50 ans quitte Paris après seulement 18 mois à la tête de l’équipe première. Comme annoncé par RMC Sport dès jeudi, le PSG a trouvé un accord avec Mauricio Pochettino pour rompre le contrat qui les liait initialement jusqu’en juin 2023.

"L’entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier. Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir", explique le PSG dans un communiqué.



Trois titres avec le PSG mais un cuisant échec européen

En près d’un an et demi à la tête de l’équipe de Ligue 1, Mauricio Pochetino a remporté ses premiers titres en tant qu’entraîneur. Après un sacre dans le Trophée des champions en janvier 2021 face à l’OM, le technicien a glané une Coupe de France la même année. Si le LOSC de Christophe Galtier l’a privé du championnat la saison de son arrivée, Mauricio Pochettino s’est bien rattrapé en 2021-2022 avec une première place en L1 avec quinze points d’avance sur l’OM.

Malheureusement pour lui, Mauricio Pochettino n’a pas réussi à briller en Ligue des champions. Après avoir atteint le dernier carré en 2021, le PSG de l’Argentin a échoué dès les huitièmes de finale face au Real Madrid (1-0, 1-3). Au-delà de l’élimination, les prestations de l’équipe sur la scène européenne malgré les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou Achraf Hakimi ont sonné le glas de l’aventure "Poch" à Paris.

Le point de départ d’un nouveau projet au PSG

Le passage de Mauricio Pochettino à Paris s’est toujours dirigé vers une fin rapide, les rumeurs d’un intérêt de Manchester United ou même du Real Madrid ayant accompagné sa première année au PSG. Mais les Red Devils ont depuis choisi Erik Ten Hag comme entraîneur et Carlo Ancelotti a mis tout le monde d’accord en Espagne avec un doublé Liga-Ligue des champions.

Si bien que le nombre de points de chute potentiels s’est réduit pour Mauricio Pochettino. Au PSG, au contraire, l’officialisation du départ de l’Argentin va permettre de lancer un nouveau cycle. Mauricio Pochettino parti, le club francilien va pouvoir prochainement annoncer l’arrivée de son successeur et se lancer dans les grandes manœuvres estivales lors du mercato.