PSG: fan du Barça, Wijnaldum explique pourquoi il a préféré Paris

Dans un entretien accordé à RMC Sport ce jeudi, Georginio Wijnaldum est revenu sur son arrivée au PSG, alors qu'il était annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone.

Le PSG s'est montré déjà très actif en ce début de mercato avec plusieurs arrivées de joueurs libres, dont Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais arrive en Ligue 1 en provenance de Liverpool, fort de plusieurs titres à son palmarès dont la Ligue des champions 2019 et la Premier League 2020.

Courtisé par le FC Barcelone ces dernières semaines, Georginio Wijnaldum a finalement choisi de s'engager avec le PSG. "C’est drôle car je dois avouer que c’était un choix très difficile. Je supporte le Barça depuis que je suis jeune, je suis fan de ce club. Nous étions en négociations avec eux et j’avais un bon feeling mais je négociais aussi avec d’autres clubs. Le PSG est même arrivé avant le Barça, a expliqué le milieu néerlandais de 30 ans, dans un entretien ce jeudi avec RMC Sport. On avait juste parlé mais ce n’était pas vraiment des négociations. Mais ils sont revenus après l’intérêt du Barça. J’ai parlé à Leonardo, puis à Pochettino que je connaissais depuis son passage à Tottenham, où je lui avais parlé une fois car il voulait me recruter. A l’époque, j’avais déjà un bon feeling à l’idée de travailler avec lui. Il m’a expliqué le projet du PSG, le fait qu’ils veulent gagner plus de titres en France mais aussi en Europe. Il m’a raconté quel genre de club c’était. Je me suis dit que c’était un bon projet et je leur ai dit que j’étais ouvert à les écouter. A partir de là, les négociations se sont très bien passées et ils ont tout fait, vraiment tout, pour me faire signer."

"La différence financière entre les deux n'était pas si grande"

Avec le PSG, Georginio Wijnaldum a signé un contrat jusqu'en juin 2024. Si la presse catalane avait souligné la volonté des dirigeants du Barça de satisfaire les demandes de Ronald Koeman en lui offrant son compatriote, c'est finalement en Ligue 1 que le Néerlandais évoluera. Au grand dam des supporters catalans, qui s'attendaient déjà à voir Georginio Wijnaldum sous leur maillot et qui l'ont accusé d'avoir choisi une meilleure offre financière. "Ils étaient plus rapides dans les négociations et j’avais un bon feeling à l’idée de signer au PSG. Ce n’était pas une question de gagner plus d’argent ici car la différence n’était pas si énorme, a certifié le nouveau venu. Je démens avoir choisi le PSG pour l'argent. De ce que j’ai vu ces dernières années, chaque fois que le PSG vient pour recruter un joueur, les médias disent que c’est à cause de l’argent. Le PSG doit faire face à ce genre de choses. Je connais la vérité grâce à mon agent et mon clan et je peux confirmer que la différence financière entre les deux n’était pas si grande. J’avais un bon feeling avec les deux équipes et le PSG a été plus rapide que le Barça donc j’ai choisi ce club."

Arrivé en juillet 2016 à Liverpool, Georginio Wijnaldum n'a pas mis longtemps à s'imposer comme un titulaire avec Jürgen Klopp. "J’avais déjà entendu de bonnes choses sur ce club. J’ai joué avec Thiago Alcantara et son frère Rafinha joue au PSG donc il m’a expliqué comment son frère s’était adapté à son arrivée. Il m’a dit que c’était un club où les gens étaient proches, comme une famille, a souligné Wijnaldum. C’était quelque chose d’important pour moi car je quitte un club qui était comme une famille. A Liverpool, chaque fois que tu vas jouer ou t’entraîner, c’était comme d’aller retrouver sa famille. C’était un point très important pour moi avant de choisir le PSG."