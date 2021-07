Barça: des cadres refuseraient une nouvelle baisse de leur salaire

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone fait face à de gros problèmes financiers. Le club, souhaiterait obtenir une nouvelle réduction de salaire de certains joueurs.

Eric Garcia, Kun Aguero et Memphis Depay ont rejoint la Catalogne à l’issue de leur contrat avec Manchester City et avec l’Olympique Lyonnais. Le FC Barcelone, qui fait face à d’importants problèmes financiers, doit absolument réduire sa masse salariale si le club veut continuer à se renforcer cet été.

Le Barça, par l’intermédiaire de son directeur sportif, Mateo Alemany, souhaiterait que certains joueurs de l’effectif acceptent de réduire leur salaire afin de soulager les finances du club. Selon Sport, les joueurs concernés sont : Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto et Sergio Busquets.

Alors qu’ils ont déjà refusé deux propositions, le média espagnol annonce qu’une nouvelle réunion a eu lieu entre les agents et le directeurs sportif. Une réunion qui n’a pas porté ses fruits puisqeue les joueurs via leur représentant ont une nouvelle fois refusé de réduire leur salaire. Face à l'echec des négociations, le président, Joan Laporta devrait reprendre le dossier en main, selon le média espagnol

Le Barça sous la pression de Javier Tebas

D'après la presse catalane, notamment Sport, l'Esportiu et Mundo Deportivo, l'attaquant argentin - officiellement libre depuis le 1er juillet - a trouvé un accord avec le club blaugrana pour signer un nouveau contrat... de cinq ans, qui le conduirait ainsi jusqu'en 2026, année de ses 39 ans. Le journal précise que Lionel Messi - qui touchait environ 138 millions d'euros bruts par an - aurait accepté une diminution de salaire de 50%, et que son nouveau contrat comporterait une clause libératoire suffisamment dissuasive pour les clubs rivaux.

Le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas déclarait il y a quelques semaines, que le Barça devait absolument vendre et réduire sa masse salariale pour prolonger la pulga. "Les règles concernant la masse salariale ne seront pas modifiées ou assouplies. Nous n’allons changer aucune règle pour Messi", avait-il prévenu.