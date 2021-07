Mercato: l’AC Milan veut blinder Theo Hernandez face à la menace PSG

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan aurait l’intention de faire signer un nouveau contrat à Theo Hernandez, avec une revalorisation salariale à la clé. Une manière sans doute de contrer un possible intérêt du PSG.

Theo Hernandez va-t-il rester cet été? C’est la question qui alimente les discussions entre supporters de l’AC Milan depuis quelques semaines. Après une saison brillante sur le terrain, avec 8 buts et 8 passes décisives en 45 apparitions, le défenseur français a des courtisans durant ce mercato. La presse italienne évoque notamment un intérêt prononcé du PSG. Le club de la capitale penserait au petit frère de Lucas Hernandez pour renforcer son couloir gauche après le départ de Mitchel Bakker à Leverkusen et celui envisagé de Layvin Kurzawa.

Mais l’affaire s’annonce compliquée pour le club de la capitale. Selon la Gazzetta dello Sport, le club lombard n’aurait pas l’intention de lâcher son latéral de 23 ans, recruté au Real Madrid à l’été 2019 (21,5 millions d’euros). Stefano Pioli, le coach du Milan, en a fait l’un ses hommes de base. Paolo Maldini, à l’origine de sa venue, serait décidé à le conserver. Pour y parvenir, le directeur technique souhaiterait faire signer un nouveau contrat au natif de Marseille, actuellement engagé jusqu’en 2024.

Un salaire aligné sur celui des cadres du Milan

Un rendez-vous serait prévu fin août entre la direction des Rossoneri et les représentants de Théo Hernandez. L’idée serait de proposer une revalorisation salariale à l’ancien de l’Atlético de Madrid, qui touche actuellement 1,5 million d’euros par an. Pour aligner sa fiche de paie sur celles des principaux cadres du vestiaire. D’après la Gazzetta dello Sport, le n°23 se sentirait bien dans le nord de l’Italie et n’aurait pas la volonté de s’en aller. Reste à le confirmer dans les prochaines semaines.