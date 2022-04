PSG: "On a la télé et on regarde les matchs!", Mbappé pas surpris et élogieux avec Strasbourg

Passé de façon expéditive en zone mixte, Kylian Mbappé a dit ne pas être surpris par le niveau de Strasbourg, qui a arraché un match nul 3-3 contre le PSG. "On a la télé et on regarde les matchs", a sourit l'attaquant français.

Le PSG s'est fait rattraper au score en toute fin de match par Strasbourg, lorsqu'Anthony Caci a inscrit le but du 3-3 à la 92e minute. Une déception pour le Paris Saint Germain tout juste sacré champion de France après son match nul contre Lens le week-end dernier. Mais Kylian Mbappé n'est pas étonné du caractère des Alsaciens, en pleine course à l'Europe.

"C'est une équipe qui ne sort pas du chapeau, ils font une super saison"

L'attaquant français, auteur d'un doublé ce vendredi et passant devant Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de la saison, a dit ne pas être surpris par le niveau et l'intensité affichés par l'équipe alsacienne. "Surpris par Strasbourg? Non, on a la télé et on regarde les matchs! (sourire) C'est une équipe qui ne sort pas du chapeau, ils font une super saison", salue Kylian Mbappé.

Le Français est en revanche beaucoup moins tendre avec la performance de son équipe et estime que le PSG "a quand même donné un peu le bâton pour se faire battre". "Mais il ne faut pas enlever le mérite aux équipes qui arrivent à faire un résultat contre nous, ce n'est pas juste parce qu'on lève le pied ou qu'on est un peu moins bon, ajoute-t-il. Ils ont réussi à renverser la situation à domicile, bravo à eux."

"On a bien joué au football par moments"

Mauricio Pochettino est loin d'avoir la même vision des choses et s'est félicité d'un match "professionnel" de la part de son effectif: "Durant les dernières dix minutes, après le but (contre son camp) de Marco (Verratti), on n'a pas paniqué. Cela arrive dans le football. Strasbourg n'avait rien à perdre. Je suis content, car on a fait un très bon match. On a bien joué au football par moments."

"On a été professionnel, c'est important pour nous, ajoute Pochettino, qui avait déjà dit que cette fin de saison de champion ne sera pas synonyme de vacances. Je n'ai pas de regrets sur mes changements. Je crois qu'on contrôlait le match. Kylian (Mbappé) ne me surprend plus. C'est dommage que nous n'avions pas tué le match à 3-1. On a eu des occasions à 3-2. J'espère qu'il pourra devenir le meilleur buteur du championnat. Kylian nous a beaucoup aidé pour le titre."