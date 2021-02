PSG: forfait à Dijon, Icardi rassure ses fans inquiets après une photo sur Instagram

Absent à Dijon samedi en raison d'une gastro-entérite, Mauro Icardi a inquiété ses fans avec une photo publiée sur le réseau social Instagram.

Le PSG se déplace samedi à Dijon sans Mauro Icardi, qui souffre d’une gastro-entérite. Les fans du buteur argentin ont pensé que sa santé s’était dégradée lorsqu’il s’est photographié avec un masque à oxygène sur le visage. Pas de panique, Mauro Icardi prenait place dans un caisson hyperbare, tout simplement.

"Pour tous ceux qui me l'ont demandé, il s'agit d'un caisson hyperbare que j'ai chez moi et qui sert à prévenir les blessures et à accélérer la récupération après un match, des entraînements, etc… Dans lequel on respire de l'oxygène pur à une pression trois fois supérieure à la pression atmosphérique", a rassuré l’Argentin.

Le buteur argentin a suscité l'inquiétude chez ses fans © @micardi

Le buteur argentin a expliqué qu'il s'agissait d'un caisson hyperbare © @micardi

Très utilisé par les joueurs du PSG

Ce type d'appareil qui favorise la récupération, tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ou presque, en ont un à disposition. Et ce, depuis plusieurs années. Dans le cadre d’un reportage pour Canal +, en 2016, Carol Cabrino, la femme de Marquinhos, expliquait le fonctionnement, et comment elle aidait le défenseur à s’en servir en minutant son temps passé à l’intérieur (1h30). Thiago Silva, Lucas, David Luiz... Tous les Brésiliens du PSG en avaient un en leur possession à l'époque. Actuellement blessé, Neymar a récemment posté lui aussi des vidéos avec l'appareil sur les réseaux sociaux.