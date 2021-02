Ligue des champions: Bianchi prédit une finale PSG-Manchester City

Le PSG de nouveau en finale de la Ligue des champions? Carlos Bianchi, ancienne légende du club, le pense et imagine les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé affronter Manchester City.

Légende du PSG où il a passé deux ans (1977-1979) et décroché deux titres de meilleur buteur du championnat de France, Carlos Bianchi (71 ans) reste un suiveur acharné du club. L'ancien attaquant argentin n'a pas été surpris par la claque infligée au Barça (1-4) lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions. "Barcelone, c'est une équipe quelconque, balance-t-il dans Le Parisien. On le voit dans le championnat espagnol. Elle est 3e, à 5 points de l'Atlético de Madrid, qui vient de se faire balader par Chelsea en Ligue des champions (0-1). Ce n'est pas un grand championnat cette saison."

Il salue surtout la performance des Parisiens à qui il prédit un joli destin dans la compétition. "J'ai confiance dans le PSG, poursuit-il. Je le vois finaliste de la Ligue des champions." Il confie l'avoir déjà pronostiqué la saison dernière et cela lui avait réussi puisque le PSG avait atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire, avec une défaite face au Bayern Munich (1-0) pour finir.

Il avait déjà prédit cette affiche l'année dernière

"Au début de la saison dernière, j'ai dit au président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) que la finale de la Ligue des champions serait PSG-Manchester City, explique-t-il. Paris y était, pas City (éliminé en quart de finale par Lyon, 3-1). S'ils ne se rencontrent pas avant, je vois en 2021 la même finale."

La clé du parcours parisien en Europe sera, pour lui, Kylian Mbappé et Neymar. "S'il n'y a pas de talents offensifs, il ne se passera pas grand-chose, rappelle-t-il. Avec ses deux attaquants, Paris a le top mondial. Si, en plus, Angel Di Maria revient en forme, c'est un plus. C'est un super joueur."

Manchester City a pris une option pour la qualification en quarts de finale après sa victoire sur le terrain du Borussia Mönchenglabach (0-2). Depuis la nomination de Pep Guardiola sur son banc en 2016, le club anglais n'a jamais dépassé ce stade de la compétition. Les Citizens, leaders en Premier League, sont l'équipe en forme du moment en Europe avec 19 victoires consécutives toutes compétitions confondues.