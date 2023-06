PSG: Galtier acte le départ de Messi et s'agace des "critiques pas du tout justifiées" contre l'Argentin

Christophe Galtier a savouré le "privilège" d’avoir pu diriger Lionel Messi cette saison au PSG et défend l’Argentin face aux critiques qu’il juge injustifiées en rappelant ses belles statistiques.

En attendant d’être fixé sur son avenir, Christophe Galtier est déjà sûr d’une chose: il dirigera Lionel Messi pour la dernière fois sous les couleurs du PSG, samedi face à Clermont (21h, 38e journée de Ligue 1). En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du PSG a confirmé le départ de l’Argentin, en fin de contrat au club. Il a donc savouré sa chance d’avoir collaboré avec le septuple Ballon d’or qu’il place tout en haut du Panthéon de l’histoire du football. Le technicien a aussi souligné son état d’esprit et son apport au collectif, prenant ainsi le contrepied des nombreuses critiques dont il a fait l’objet cette saison.

"C’est son dernier match au Parc des Princes, j’ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons"

"J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football, lance-t-il. C’est un grand privilège. Samedi, c’est son dernier match au Parc des Princes, j'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Il s’est dit beaucoup de choses sur Leo, vous l’avez beaucoup analysé. Je ne parlerai pas de sa première saison où il fallait qu’il s’adapte automatiquement. C’était la première fois qu’il sortait de Barcelone."

"Cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d’entrainement, poursuit-il. Les remarques ou les critiques, je ne les trouve pas du tout justifiées. Quand vous avez 35 ans dans une saison avec la Coupe du monde au milieu et que vous terminez avec des stats à 21 buts et 20 passes décisives... Leo a été 41 fois décisif dans une saison avec la Coupe du monde au milieu. Il a toujours été au service de l’équipe, du jeu, de l’animation, le passeur, le finisseur... Pour l’entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège non pas de l’entraîner, mais de l’accompagner tout au long de la saison."

Alors qu’il disposait d’une option pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, Messi ne va pas rester dans la capitale française et devrait annoncer sa prochaine destination de manière imminente. Galtier salue son apport et met une sorte de pression aux supporters parisiens qui l’ont récemment sifflé et réclamé son départ après son voyage non autorisé en Arabie saoudite début mai.