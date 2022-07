PSG: la phrase de Galtier qui passe mal auprès du président du CUP

Une petite déclaration de Christophe Galtier sur l'ambiance au Parc des Princes n'a pas vraiment été appréciée par Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, comme l'a expliqué ce dernier auprès du Parisien.

C’est une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux et qui fait le bonheur des supporters non-parisiens. Dans un entretien accordé cette semaine aux médias du PSG, Christophe Galtier s’est confié sur l’ambiance du Parc des Princes. "Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c’est sûrement un des stades qui marque le plus, avec sa beauté et son nom : le Parc des Princes. Est-ce que sur le terrain on aura des princes ? J’espère qu’on aura avant tout des joueurs de très haut niveau et investis", a notamment dit le nouvel entraîneur du club de la capitale.

"C'était inutile"

Avec cette sortie, il ne s'attendait peut-être pas à vexer certains supporters parisiens. C'est pourtant ce qui s'est produit. Comme il l'explique dans une interview donnée ce jeudi au Parisien, Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), n'a pas vraiment apprécié cette déclaration de l'ex-coach du Losc. "Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, sur l’institution, ça compense. Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant", explique-t-il.

Auprès de PSG TV, Galtier avait aussi précisé ceci : "C’est une enceinte unique ! J’ai eu le plaisir de pouvoir accéder au terrain et de voir le stade vide. C’est déjà une magnifique enceinte historique. Saison après saison, l’ambiance est de plus en plus forte, avec évidemment de plus en plus d’attentes par rapport aux objectifs et aux moyens du club, mais je suis très heureux. Je serai très content d’être cette fois sur le banc de droite pour diriger mon équipe."

Lors de sa présentation, Galtier s'était également montré clair sur sa fierté d'arriver à Paris. "Je suis ému, oui, fier, oui, parce qu'ici au Parc des Princes, qui est un symbole du football français, il y a une phrase : ici c'est Paris, et face à cette phrase-là vous sentez tout de suite les attentes, de la part des spécialistes comme vous (les journalistes), et les supporters", avait-il déclaré. Pour devancer toute polémique, il avait aussi affirmé avoir "mis de côté" ses origines marseillaises.

"Je suis né à Marseille, c'est un fait, mais le PSG a toujours été un club à part. On fait un métier de passion, on cherche le meilleur endroit pour gagner, on veut entraîner les meilleurs joueurs, gagner les plus beaux trophées... Et il n'y a pas un meilleur endroit que le PSG. J'ai mis de côté mes origines marseillaises. Croyez-moi, depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrées au PSG", avait-il assuré.