PSG: Galtier trouve "la critique assez sévère" sur Verratti

En conférence de presse, vendredi, Christophe Galtier a pris la défense de Marco Verratti, qui n'a pas donné pleinement satisfaction cette saison avec le PSG.

Ciblé comme Neymar et Lionel Messi par une partie des supporters, Marco Verratti peut compter sur l'appui de Christophe Galtier. En conférence de presse, vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a estimé que les reproches faits au milieu de terrain italien de 30 ans n'étaient pas totalement justifiés. Tout en admettant que la saison de son joueur aurait pu être meilleure.

"Il est un joueur important, a d'abord déclaré Christophe Galtier. Quand il n'est pas là, ça se voit et ça se sent dans le jeu. Comme l'équipe à un certain moment, il a eu un coup de moins bien. Mais à l'image de l'équipe, le passage à vide a coïncidé avec l'absence de beaucoup de cadres".

"Mais je trouve que la critique sur Marco est assez sévère par rapport à ce qu'il fait sur le terrain", a ajouté l'entraîneur parisien.

Une incertitude pour sa présence à Auxerre

Touché au genou gauche, Marco Verratti n'a pas pu prendre part à l'entraînement collectif organisé vendredi. Christophe Galtier a toutefois exprimé de l'optimisme pour une présence à Auxerre, en match de clôture de la 36e journée de Ligue 1: "Ça semble aller beaucoup mieux. Il va s'entraîner demain (samedi, ndlr), on fera le point après la dernière séance pour voir ses sensations. On a bon espoir qu'il puisse être parmi nous sur le déplacement à Auxerre".

Comme l'a rapporté RMC Sport, l'avenir de Marco Verratti est incertain. Le "hibou" ne cache plus ses envies d’ailleurs et si cela se concrétise, le club de la capitale ne s’y opposera pas. Son contrat avec le PSG, qu'il a rejoint en 2012, court jusqu'en juin 2026.