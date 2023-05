PSG: Galtier veut refaire jouer Messi s’il est apte après sa suspension

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, compte faire rejouer Lionel Messi après sa suspension de deux semaines, consécutive à un voyage en Arabie Saoudite non autorisé par le club.

Après la suspension de Lionel Messi (35 ans) pour deux semaines infligée par le club, la grande question est de savoir si le champion du monde argentin reportera le maillot du PSG d'ici la fin de son contrat en juin. A l’issue de sa suspension, le PSG aura encore trois matchs de championnat à jouer à Auxerre, à Strasbourg puis à domicile contre Clermont.

Galtier en discutera avec Messi

Le premier élément de réponse passera par la volonté du joueur lui-même de rejouer ou non. Messi, possiblement vexé suite à ce divorce consommé, pourrait décider de ne pas participer à ces trois derniers rendez-vous en invoquant des raisons physiques par exemple. Inversement, l’Argentin pourrait aussi faire le choix de tenter de faire taire ses détracteurs en participant à l’obtention du titre de champion de France. Mais cette dernière hypothèse ne semble pas être la tendance.

Reste à savoir enfin si le PSG souhaite que le septuple Ballon d’or porte encore le numéro 30 frappé du blason du club.

Sur le plan purement sportif, Christophe Galtier, qui a pris acte de la suspension prononcée par le club et qui ne la commente pas, fera rejouer Messi si celui-ci est apte. Cela passera évidement par une discussion entre le coach et le joueur pour déterminer si la Pulga est dans des conditions optimales, mais si c’est le cas aux yeux du coach alors Messi rejouera.

Depuis l’annonce de sa suspension mardi, Messi n’a pas participé à l’entraînement prévu mercredi. Il n’a plus communiqué depuis dimanche et la publication d’un message sur Instagram vantant la "verdure" saoudienne. Plusieurs clichés de lui et sa famille ont aussi été partagés par le ministère du tourisme saoudien pendant leurs activités prônant le tourisme au sein de l’état pétrolier, dans le cadre de son partenariat rémunéré.