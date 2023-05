PSG: Neymar like un post avec Messi au Barça et répond aux supporters

Pris pour cible par les supporters parisiens comme Lionel Messi, Neymar a liké un message d’un média brésilien rappelant à quel point les deux joueurs étaient heureux lorsqu’ils évoluaient à Barcelone.

Rien n’est anodin en cette nouvelle période de violente crise au PSG. Surtout pas un simple like de Neymar sur les réseaux sociaux. Actuellement en convalescence après une opération de la cheville en mars, le Brésilien a été pris pour cible par une petite colonie de supporters parisiens, mercredi. Ces derniers ont réclamé son départ devant son domicile, au moment où des ultras du club s’étaient réunis devant le siège administratif du PSG pour s’en prendre à la direction, mais aussi à Lionel Messi, suspendu deux semaines pour s’être rendue en Arabie saoudite sans l’accord du club.

fNeymar a réagi à sa manière sur les réseaux sociaux. Il d’abord liké un message du média brésilien TNT Sports montrant Neymar et Lionel Messi ensemble avec le maillot du Barça. "Ils étaient TRÈS heureux à l'époque!", légende le média. Ce qui a plu à Neymar, visiblement nostalgique de cette association avec la star argentine en Catalogne. Elle a duré quatre ans entre 2013 et 2017 avec notamment une Ligue des champions remportée en 2015. Elle a repris à Paris en 2021, sans les mêmes résultats.

"Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix"

Le like polémique de Neymar © Capture Instagram

Ce n’est pas le seul message posté par Neymar en réaction aux supporters parisiens. L’attaquant brésilien a aussi partagé une pensée philosophique dans une story Instagram. "Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix", a écrit l’international brésilien. Arrivé en 2017 dans la capitale française, Neymar est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, où son rythme de vie et ses blessures régulières crispent les supporters.

Mercredi soir, le PSG a condamné les insultes et intimidations des supporters parisiens contre ses joueurs dans un communiqué. "Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux."