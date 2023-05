Mercato: "Messi se rapproche du Barça", clame la presse catalane

Le journal catalan Sport assure ce jeudi matin que "Lionel Messi se rapproche du Barça" alors que l’Argentin ne continuera pas au PSG qui l’a suspendu deux semaines pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite.

Le rêve se transforme en espoir concret. Comme annoncé par RMC Sport mardi après l’annonce de la suspension de deux semaines prononcée par le PSG contre Lionel Messi, le FC Barcelone se montre confiant pour accueillir son idole cet été. Un état d’esprit partagé par la presse catalane, ce jeudi. Le journal Sport fait sa une sur la Pulga, qui a quitté le club en 2021 alors que les finances ne permettaient pas de lui offrir un nouveau contrat. Près de deux ans plus tard, le Barça active des leviers pour reprendre son histoire d’amour avec l’Argentin.

Les clés d'un retour réclamé par toute une ville

"Messi se rapproche du Barça", clame le journal en première page de son édition du jour. Il détaille quinze clés pouvant débloquer ce retour régulièrement réclamé par le Camp Nou et toute une ville. Les contours de l’offre avaient déjà filtré: un contrat d’un an (plus un en option), contre un salaire de 25 millions par an (environ 13 millions d’euros nets), soit un quart de ce qu’il touchait au moment de son départ en 2021.

Malgré une faible marge dans ses finances, le club planifie des grosses ventes (Raphinha, Kessié) et une baisse des certains salaires importants de l’effectif pour rentrer dans les clous du fair-play financier mis en place par la Ligue espagnole. Le Barça voit plusieurs intérêts dans l’opération: celui de reprendre et conclure en beauté une histoire longue de 21 ans avec Messi, de lui rendre un hommage digne et de le faire jouer dans le nouveau Camp Nou Spotify qui sera livré lors de la saison 2024-2025.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le club compte surfer sur les retombées économiques générées par sa megastar à la cote intacte en Catalogne. Xavi, qui mène avec brio l’opération reconstruction, serait un fervent partisan de ce retour et l’un des plus convaincus de l’apport sportif du septuple Ballon d’or au sein de son équipe. Il aurait ainsi tenu plusieurs réunions avec les poids lourds du vestiaire pour les sonder, mais aussi leur faire part de son plan avec Messi.