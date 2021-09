PSG: Ginola aimerait voir Mbappé faire toute sa carrière à Paris

Dans "Rothen s'enflamme", ce mardi sur RMC, David Ginola a donné son avis sur l'avenir de Kylian Mbappé. L'ancien international aimerait voir le jeune attaquant faire toute sa carrière au PSG.

Il aimerait que l'histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain dure plus longtemps. Invité de "Rothen s'enflamme" sur RMC, ce mardi soir, David Ginola s'est exprimé sur la situation du jeune attaquant, toujours en fin de contrat avec le club de la capitale. "Pour le PSG, se séparer de Kylian Mbappé ne serait pas quelque chose de bien", a déclaré l'ancien international.

"Je ne sais pas si l'amour du maillot existe encore. (...) C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour des joueurs comme Leo Messi. Je me dis que c'est quand même une chance de pouvoir évoluer dans le même club toute sa carrière. J'aurais souhaité voir Mbappé faire toute sa carrière au PSG. Parce qu'il y a les moyens de le garder et de gagner des titres, et parce que c'est un joueur qui fait gagner", a ajouté David Ginola.

"C'est quand même quelqu'un de très important pour le Paris Saint-Germain. (...) Après, s'il décide de partir parce qu'il pense qu'aller dans un club comme le Real Madrid serait mieux pour lui, pourquoi pas", a tout de même précisé l'homme aux 17 sélections entre 1990 et 1995.

Avec l'arrivée de Messi, Ginola s'interroge pour Mbappé

En tout cas, David Ginola se questionne par rapport au projet sportif du PSG cette année. Pour lui, l'arrivée de Lionel Messi n'est pas une solution miracle. "Mbappé sera-t-il capable d'être aussi efficace avec un garçon comme ça qui va prendre toute la lumière? Est-ce qu'ils vont être capables de jouer en équipe? Si le PSG veut gagner des titres et notamment la Ligue des champions, ce ne sera qu'en équipe. Messi tout seul, Mbappé tout seul, Neymar tout seul... Ce n'est pas possible. Pochettino doit arriver à fédérer le vestiaire, faire en sorte que tous les joueurs jouent en équipe".