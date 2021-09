PSG: Mbappé toujours en soins

Touché à un mollet avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas encore repris l’entraînement avec le PSG. Sa présence face à Clermont samedi, en Ligue 1, reste incertaine.

Zéro sur trois pour les stars parisiennes ? Le très alléchant trio offensif du PSG, formé par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, risque de manquer la réception de Clermont ce samedi (17h), en Ligue 1 (5e journée). Le Brésilien et l’Argentin, qui n’ont pas pu s’affronter plus de cinq minutes ce dimanche soir en raison de l’interruption rapide du choc sud-américain, doivent jouer jeudi soir.

Pour Lionel Messi, ce sera face à la Bolivie (1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi en heure française). Et pour Neymar, face au Pérou (2h30, heure française). Il semble donc quasi impossible qu’ils soient sur la pelouse du Parc des Princes moins de 48 heures plus tard.

Et la présence de la troisième star parisienne, Kylian Mbappé, est incertaine. Touché à un mollet avec l’équipe de France, face à la Bosnie-Herzégovine mercredi dernier à Strasbourg (1-1), le Parisien a quitté le rassemblement et déjà manqué le déplacement en Ukraine samedi (1-1). Il sera également absent face à la Finlande ce mardi à Lyon (20h45).

Di Maria également en sélection, Icardi blessé

Les examens médicaux n’avaient pas révélé de lésion la semaine dernière, mais Kylian Mbappé ressentait encore des douleurs. A cinq jours de la réception de Strasbourg, l’attaquant du PSG était toujours en soins ce lundi. Il n’a pas encore repris l’entraînement.

Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, doit croiser les doigts pour que son numéro 7 soit disponible. Car Angel Di Maria est également avec l’Argentine. Et Mauro Icardi est blessé (entorse acromio claviculaire), son retour n’étant pas envisagé avant mi-septembre.