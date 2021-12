PSG: Herrera explique la blague du maillot "Mbappé 2050"

Alors que Kylian Mbappé a reçu comme cadeau un maillot floqué "2050" pour son anniversaire, Ander Herrera est revenu sur la blague faite à son coéquipier et reste confiant quant à une éventuelle prolongation.

Un cadeau plutôt original. Alors que Kylian Mbappé a fêté ses 23 ans le 20 décembre dernier, ses coéquipiers lui ont offert un cadeau bien particulier lors de la fête organisée par l'international français : un maillot du PSG floqué "Mbappé 2050", en référence à la prolongation du numéro 7 parisien, en fin de contrat en juin prochain. Dans une interview pour Mundo Deportivo, Ander Herrera a été interrogé sur cette blague. "Il est phénoménal. C'est un gars ouvert, amical et drôle. Il comprend la vie avec humour et c'est le badinage sain entre nous qui fait de nous un groupe. Nous ne lui mettons aucune pression quant à son avenir. Dans le vestiaire nous ne parlons pas des problèmes contractuels de qui que ce soit", a confié le milieu espagnol.

Herrera croit en une prolongation

Alors que les appels du pied du Real Madrid sont de plus en plus pressants, Ander Herrera estime pourtant qu'il y a de "la place pour essayer de renouveler" le contrat de Kylian Mbappé. "Nous avons de nombreux exemples de joueurs qui l'ont fait dès février, mars ou même avril. Il est encore temps. Je veux qu'il reste aussi, parce que je veux être entouré des meilleurs et parce que je veux avoir plus de chances de gagner. Mais avant tout, il y a le respect", a poursuivi son coéquipier.

Dans un entretien à As, Carlo Ancelotti a été interrogé sur l'attirance des deux stars pour jouer dans le nouveau Bernabeu, toujours en rénovation, et reconnu que cela leur plairait incontestablement. "Bien sûr que oui, mais l'avenir de cette équipe est déjà écrit. Je ne sais pas ce que les joueurs vont faire... et j'espère que l'entraîneur sera le même qu'aujourd'hui." En attendant, les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Real auront lieu le 15 février prochain au Parc des Princes, à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions.