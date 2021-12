PSG: le cadeau de Mbappé fait beaucoup rire la presse espagnole

Kylian Mbappé (23 ans) a fêté son anniversaire lundi soir en compagnie de plusieurs coéquipiers du PSG. L’un des cadeaux reçus, un maillot floqué "Mbappé 2050", amuse beaucoup la presse espagnole.

Ce n’est pas encore les vacances mais c’était la fête dans les rangs du PSG, lundi soir. Kylian Mbappé a célébré son anniversaire et ses 23 ans en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers parisiens. L’attaquant a soufflé ses bougies devant un immense gâteau avant de poser devant l’un des cadeaux offerts par ses coéquipiers: un maillot floqué "Mbappé 2050". Le cliché a été diffusé par Juan Bernat, arrière gauche espagnol de l’équipe. Difficile de ne pas y voir une allusion à l’avenir du Français dont le contrat avec Paris prend fin l’été prochain.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Ses partenaires ne manquent pas d’humour et chambrent leur champion du monde 2018. Ce cadeau a d’ailleurs beaucoup amusé la presse madrilène. "Mbappé fête ses 23 ans entouré du ‘PSG espagnol’ et ses coéquipiers se moquent de lui avec un maillot sur une prolongation", remarque Marca. As souligne que les partenaires de l’ancien Monégasque mettent "la pression pour qu’il prolonge".

Un maillot floqué "Mbappé 2050": la cadeau d'anniversaire des partenaires du PSG à Kylian Mbappé © Capture Instagram

Sur le cliché partagé par Bernat, plusieurs joueurs prennent la pose autour de Mbappé: Sergio Ramos, Juan Bernat, Sergio Rico, Ander Herrera, Achraf Hakimi, Rafinha, Keylor Navas. Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Danilo et Alexandre Letellier sont également présents. Les absences les plus remarquées sont celles de Lionel Messi, Neymar, qui ne figurent pas sur la photo.

La référence des Parisiens à l’avenir de Mbappé n’inquiète pas la presse espagnole, sereine sur l’arrivée de l’attaquant au Real Madrid en juin prochain. Les médias madrilènes ne s’étaient pas non plus émus des récentes déclarations de Leonardo, directeur sportif du PSG, affichant son optimisme sur les chances du PSG de prolonger sa star, ce week-end dans une interview à Europe 1 et au JDD.