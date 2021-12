Real Madrid: pour Ancelotti, Mbappé et Haaland veulent jouer dans le nouveau Bernabeu

Dans une interview accordée à As, Carlo Ancelotti, manager du Real Madrid, évoque les possibles transferts de Kylian Mbappé et Erling Haaland l’été prochain. Pour lui, cela ne fait aucun doute que les deux stars veulent rejoindre le club espagnol.

Carlo Ancelotti entre dans la danse sur le mercato. L’entraîneur du Real Madrid a accordé une interview au journal As dans laquelle il évoque les possibles arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland l’été prochain. Le Français est la cible prioritaire des Merengues qui espèrent le recruter gratuitement à la fin de son contrat avec le PSG, en juin prochain. Haaland est, lui, cité parmi les cibles potentielles du Real, parmi de nombreuses autres.



"Bien sûr qu'ils aimeraient jouer dans le nouveau stade", a confié le technicien italien, dans un article mettant seulement en avant les meilleurs passages de son interview.

Ancelotti est aussi revenu sur la première partie de saison éclatante du Real, leader du championnat d’Espagne avec huit points d’avance (et un match en plus) sur le FC Séville, et une qualification en 8e de finale de la Ligue des champions… contre le PSG (sur RMC Sport 1). L'occasion pour Mbappé de découvrir le nouveau Bernabeu, dans lequel les Madrilènes évoluent depuis cette saison.

Benzema, "le meilleur attaquant du monde"

"Qu'est-ce que j'ai apporté? Peut-être mon expérience de tant d'années dans le football, et aussi savoir comment donner confiance aux joueurs, explique-t-il. Madrid a une équipe de talent et de qualité et l'entraîneur doit leur donner confiance. C'est aussi le travail du staff technique de rechercher le juste équilibre entre les jeunes et les anciens, et cela a également été atteint. Mais Madrid avait déjà un bloc, une équipe."

Il sacre aussi Karim Benzema comme le "meilleur attaquant du monde" à la même hauteur du trio Kroos-Modric-Casemiro "le meilleur milieu du monde".