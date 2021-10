PSG: Wanda-Mauro Icardi, enfin la réconciliation?

Un message posté par Mauro Icardi mardi soir sur les réseaux sociaux laisse croire à une sortie de sa crise de couple avec sa femme Wanda, qui agite l’actualité du PSG ces derniers jours.

Il semble loin le match entre le PSG et Angers (2-1) de vendredi dernier. Ce soir-là, Mauro Icardi fêtait sa cinquième titularisation de la saison en Ligue 1. Sans trouver le chemin, certes, mais en restant sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Depuis, les images de joie accompagnant le succès parisien ont laissé la place à celles de son couple avec Wanda.

Celui-ci traverse une crise depuis samedi et un message incendiaire publié par sa femme et agent, qui l’accuse d’avoir entretenu une correspondance écrite avec la mannequin Maria Eugenia Suarez, surnommée "La China Suarez", sur les réseaux sociaux. La mise en scène du départ de l'agente/mannequin/consultante TV vers Milan ou de sa main sans anneau ont agité les jours suivants et plongé l’attaquant argentin dans un profond désarroi.

En étalant l’histoire sur leurs réseaux sociaux très suivis, le couple a très vite délaissé le cadre privé de leurs problèmes conjugaux. Ceux-ci ont aussi directement impacté le PSG puisqu’Icardi a manqué deux entraînements afin de se rendre à Milan. Il a aussi renoncé au match entre le PSG et Leipzig (3-2), mardi en Ligue des champions, ne n’estimant pas en état psychologique de jouer. Un forfait qui tombait mal pour Mauricio Pochettino, privé de Neymar (blessé) et Angel Di Maria (suspendu) pour cette rencontre.

Mais une lueur d’espoir a surgi pendant la rencontre. Alors que Paris s’imposait sans convaincre face aux Allemands, l’attaquant argentin a publié un message laissant croire un rapprochement avec celle qui est sa femme depuis 2014. "Merci mon amour de continuer à faire confiance à cette belle famille, merci d'être le moteur de nos vies, a-t-il écrit. Je t'aime. Combien ça fait mal de blesser ses proches. Vous ne guérissez que lorsque vous avez le pardon de qui vous avez blessé, Wanda Icardi."

Wanda et Mauro seraient rentrés ensemble à Paris

Un message interprété comme une réconciliation proche par la presse argentine qui annonçait pourtant la volonté de divorcer de Wanda, née Nara, et listait le patrimoine de 60 millions d’euros que le couple devrait se partager dans un tel cas. L’hypothèse ne serait plus trop à l’ordre du jour. Dans un scénario toujours aussi bien huilé, Wanda Icardi avait immortalisé quelques heures plus tôt son retour dans la capitale française. Selon Teleshow, elle était accompagnée de son époux dans ce jet privé à destination de Paris. Le début de la fin de ce feuilleton? Icardi l’appelle de toutes ses forces. Le PSG, logiquement discret sur le sujet, certainement aussi.