PSG: "Le club voulait garder ça secret", Mbappé révèle le moment où il a pris la décision de prolonger

Ce lundi, Kylian Mbappé s’est présenté devant la presse aux côtés de son président, Nasser Al-Khelaïfi, pour revenir sur sa prolongation retentissante au PSG. Le buteur parisien a notamment dévoilé le moment où il a pris sa décision et comment il l’a annoncée directement à Florentino Perez, le patron du Real Madrid.

Kylian Mbappé se livre sur sa prolongation retentissante au Paris Saint-Germain. Ce lundi, deux jours après l’officialisation de son nouveau contrat avec le club de la capitale, l’international français était présent en conférence de presse pour donner de plus amples détails sur cet événement qui a secoué la planète football. Face aux journalistes, le Parisien a notamment dévoilé le moment où il a pris la décision de rempiler avec le PSG.

"J’ai pris ma décision la semaine dernière. Je ne l’ai pas annoncé à mes coéquipiers parce que le club ne voulait pas, il voulait garder ça secret et que ce soit une surprise pour tout le monde. Même s’il n’y avait pas beaucoup de surprise, vous étiez pas mal renseignés... (rires)", a indiqué le crack de Bondy.

Il a appelé Florentino Perez en premier

"Avant de l’annoncer au PSG, j’ai appelé le président Florentino Perez, j’ai beaucoup de respect pour lui et son club, ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible et de faciliter mon arrivée, je les remercie pour ça. En tant qu’homme respectueux, je pense que c’est mon devoir de lui parler personnellement, comme nos liens étaient très proches. Après, on a réussi à terminer les contours du contrat et on l’a annoncé au Parc des Princes. Les joueurs l’ont appris à la télévision dans les vestiaires."

Samedi, après de longs mois de tractation et de rumeurs, la prolongation de Mbappé jusqu’en 2025 a été officialisée par Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé en personne juste avant la 38e journée de Ligue 1 contre Metz (5-0), devant un Parc des Princes en fusion. L’ancien Monégasque est désormais lié à Paris jusqu’en 2025.