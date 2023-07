PSG: "Il n’a montré aucun gratitude", Matthäus se paie (encore) Lucas Hernandez

Transféré au PSG, Lucas Hernandez s’adapte petit à petit à sa nouvelle équipe. Du côté du Bayern Munich, certains ne digèrent pas vraiment le comportement du défenseur. Dans un entretien avec Bild, la légende des Bavarois Lottar Matthäus a dénoncé son attitude.

Recruté à prix d’or en 2019 par le Bayern Munich à l’Atlético de Madrid (80M€), Lucas Hernandez a souvent été performant lors de ses apparitions, mais a eu du mal à enchainer en raison de nombreuses blessures. La saison dernière, le défenseur a subi une grave blessure l’ayant privé des terrains pendant de nombreux mois.

Malgré cela, les Bavarois tenaient à garder Hernandez, mais ce dernier a finalement décidé de céder aux sirènes du PSG. Transféré chez le champion de France pour 47M€, Hernandez risque de voir sa cote de popularité baisser en Allemagne. Ancienne gloire du Bayern Munich, Lottar Matthäus a pointé du doigt le supposé comportement du Français: "Hernández n’a montré aucune gratitude, aucun caractère", a-t-il déclaré durant un entretien avec Bild.

"L’exemple parfait du manque de caractère"

L’Allemand ne s’est pas arrêté là, et a relevé avec insistance qu’après tout ce que le Bayern Munich a fait pour Hernandez, le Français n’avait selon lui pas le droit de ne pas rendre la pareille au champion de Bundesliga: "S’il avait voulu servir le Bayern après les quatre années troublées sur et en dehors du terrain, au cours desquelles le Bayern l’a également soutenu en privé, il aurait dû humblement signer un contrat (le Bayern voulait le prolonger)."

Matthaus va même plus loin en affirmant qu’Hernandez est "l’exemple parfait du manque de caractère." La passe d’armes entre les deux hommes ne date pas d’hier. En juin dernier, lorsque les premières rumeurs liant le joueur au PSG étaient apparues, l’Allemand avait pour AS, grandement critiqué l’apport du Marseillais de naissance chez les Bavarois: "Le rapport qualité prix est désastreux si l’on regarde l’ensemble de sa carrière."

Remis de sa grave blessure, Hernandez a eu l’occasion de refouler le rectangle vert avec son nouveau maillot. Durant les deux premiers matchs amicaux face au Havre et Al-Nassr, Hernandez a rarement été mis en difficulté et a rassuré, que ce soit dans le cœur de la défense ou en tant que latéral gauche. Entré en jeu contre Osaka, le Français a connu une entrée plus compliquée, il perd le ballon qui conduit au deuxième but des Japonais.

Si de prime abord, l’arrivée d’Hernandez n’a pas vraiment emballé certains ultras qui lui reprochent son soutien passé à l’OM, le champion du monde a assuré à l’Equipe que sa tête est uniquement tournée vers le PSG: "J'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot (…) Je n'ai rien qui me rattache à la ville (Marseille), aucun membre de ma famille n'y vit."