PSG: "Il manque de matchs signatures", l’After pas très emballée par la possible arrivée d’Ousmane Dembélé

L’ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé est très proche de rejoindre l’effectif du PSG comme annoncé vendredi par RMC Sport. Un gros coup pour Paris ? Pour l’équipe l’After, le champion du monde 2018 est un renfort de grand talent mais qui manque de fiabilité et de régularité sur la durée.

Le Paris Saint-Germain fonce sur Ousmane Dembélé. Comme annoncé vendredi par RMC Sport, le club de la Capitale est proche de recruter l’ailier français du Barça. Le joueur de 26 ans qui n’a jamais été épargné par les blessures plait à Luis Enrique, le nouveau coach parisien. Paris souhaite activer la clause de départ de l’international de 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet (passé ce délai, elle sera de 100M€). En attendant que le dossier soit bouclé, l’After a débattu vendredi soir sur la possible arrivé de l’ancien Rennais dans le club de la Capitale. Bonne ou mauvaise idée ?

Dembélé très proche du PSG : "Sur le papier, c'est une très bonne recrue pour n'importe quel club, mais avec le contexte parisien..."les doutes de Kévin Diaz

Diaz : "Il faut regarder son nombre de matchs"

"C’est un des joueurs français qui a le plus de talent individuel sur les 15 dernières années, rappelle Kevin Diaz. Peut-être même plus que Kylian Mbappé en termes de dribbles et de provocations. Mais il faut aussi regarder sa fiche, son nombre de matchs (185 avec le Barça TCC). Est-ce que, quand tu es un club comme le PSG, tu investis sur un joueur comme Ousmane Dembélé aujourd’hui ? Je ne suis pas sûr." Le consultant RMC Sport ajoute qu’à l’image de Neymar ou Verratti, Ousmane Dembélé fait partie de ses joueurs brillants mais trop souvent absents. "Dans n’importe quel sport, si tu es ultra talentueux, mais que tu n’es pas là, c’est un problème" glisse Kevin Diaz qui se méfie du contexte parisien.

Prudence aussi du côté de Walid Acherchour : "Il a fait des choses très intéressantes sous Xavi. C’est dur de se positionner pour moi. Par rapport au PSG, un Dembélé à 100%, c’est une plus-value, c'est sûr. Mais Dembélé dans les grands matchs, les grandes rencontres, à la Coupe du monde en poules, c’était très moyen. A 26 ans il manque de matchs signatures. Il va en avoir avec le PSG", prévient l'éditorialiste sur RMC.