PSG: "J'ai eu des propos maladroits sur l’OM", Lucas Hernandez calme le jeu avec les supporters parisiens

Recruté par le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Lucas Hernandez a été la cible de critiques des ultras franciliens à cause de sa proximité avec Marseille. Né dans la cité phocéenne et supporter de l’OM pendant l’enfance, le défenseur français a rassuré mercredi les fans franciliens sur son engagement de tous les instants pour sa nouvelle équipe.

A Nice, Yannick Cahuzac a dû annuler son arrivée à cause de l’opposition des supporters locaux. Du côté de Paris, Lucas Hernandez a choisi une autre option pour tenter de se réconcilier avec les ultras du PSG. Arrivé lors du mercato estival en provenance du Bayern Munich, le défenseur a rapidement fait l’objet de critiques en raison de son passif pro-OM. Né à Marseille, le champion du monde 2018 a par le passé insisté sur sa relation avec le club phocéen.

"Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement, a estimé le défenseur de 27 ans lors d’un entretien accordé au journal L’Equipe depuis le stage du PSG au Japon. Je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG."

La Story Sport : Lucas Hernandez, un Marseillais signe au PSG - 10/07 1:45

Hernandez veut tout donner pour le PSG

Recruté, notamment, en raison de son gros tempérament sur le terrain, Lucas Hernandez entend bien apporter cette force de caractère au PSG. Un mental en béton qui pourrait lui permettre de passer outre les craintes des supporters franciliens pour enchaîner les bonnes performances après une saison 2022-2023 perturbée par une grave blessure au genou pendant le Mondial 2022.

"Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot, a continué l’ancien du Bayern et de l’Atlético de Madrid. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot."

Hernandez: "Je suis né à Marseille mais je n’y peux rien"

Fils d’un ancien joueur professionnel passé par l’OM entre 1995 et 1998, Lucas Hernandez a encore tenu à prendre un peu plus ses distances avec la cité phocéenne. Comme le défenseur central ou latéral gauche l’a rappelé, il n’a plus d’attaches avec la ville si ce n’est d’y être né pendant la période olympienne de son père. Côté foot, son seul véritable souvenir lié à l’OM reste sa victoire en finale de la Ligue Europa (3-0) en 2018.

"Je suis né à Marseille, c'est vrai, mais je n'y peux rien. Je n'ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c'est quand j'ai battu l'OM avec l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa, a finalement lancé Lucas Hernandez. Sinon, je n'ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n'y vit."

Malgré son passif lié à Marseille, Lucas Hernandez veut être jugé pour ses performances au PSG et uniquement là-dessus. Cela tombe bien, si sa jambe droite est recouverte d'un tatouage pour se rappeler de sa victoire en Ligue des champions (face au PSG en 2020), le défenseur a gardé la gauche "disponible pour le PSG et gagner la Ligue des champions". De quoi apaiser les tensions avec les supporters.