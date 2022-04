PSG: "Il n’a pas été honnête", Ceara règle ses comptes avec Leonardo

De 2007 à 2012, Ceara a occupé le poste de latéral droit au PSG. Mais à partir de l’arrivée de QSI en 2011, le Brésilien voit son temps de jeu diminuer. En 2012, l’homme désormais âgé de 41 ans voit son contrat être résilié. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Ceara revient sur les coulisses de son départ et sur une promesse non tenue par le directeur sportif, Leonardo.

Peu après son arrivée à la tête du PSG en 2011, QSI n’a pas tardé à changer drastiquement le visage de l’équipe qui éprouvait toutes les peines du monde à se hisser sur le podium. Installé au poste de latéral droit depuis 2007, Ceara n’a pas échappé au remaniement de l’effectif. En 2012, le Brésilien voit son contrat être résilié et revient au Brésil à Cruzeiro.

>> PSG-OM: les infos en direct

Un départ que Ceara n’a pas vraiment digéré. Dans un entretien accordé à L'Equipe, ce dernier explique que le directeur sportif Leonardo lui avait fait savoir en 2011 qu’il allait avoir un rôle à jouer dans le projet des Qataris: "J’étais capitaine du PSG et Leonardo m’avait téléphoné pour me prévenir de l’arrivée d’Ancelotti et me dire qu’il comptait sur moi pour ce projet." Mais dans les faits, les dirigeants avaient des ambitions bien différentes.

"Il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon"

Afin d’être à nouveau compétitif en Europe, le PSG ne tarde pas à se pencher sur des joueurs de renom. Si Javier Pastore est considéré comme la première "star" à avoir cru au projet du club, Leonardo comptait recruter un grand nom au poste de latéral droit. Une décision ayant fortement déçu Ceara: "Il n’a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon. Je le regrette car j’aurais pu contribuer à ce changement de mentalité."

S’il a raté l’opportunité de progresser "en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants", le Brésilien aurait pu croiser la route des Parisiens. Peu après son départ, Ceara révèle avoir eu une offre d’un club français: "J’ai refusé une proposition de Saint-Etienne et je suis rentré au Brésil."