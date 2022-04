PSG-OM: l'ancien président Cayzac salue la progression du club parisien sous QSI

Président du PSG entre 2006 et 2008, Alain Cayzac félicite longuement Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et les investisseurs qataris pour leur travail effectué depuis une décennie. "On est devenu maintenant une franchise mondiale alors qu'on était un bon club", se réjouit-il.

"Nasser est un grand président". Malgré les échecs répétés en Ligue des champions et les critiques à l’encontre de la direction, Alain Cayzac salue le parcours du PSG depuis la reprise du club par QSI en 2011. Président entre 2006 et 2008, il a tenu à féliciter les dirigeants actuels sur l’antenne d’Europe 1.

"Dix ans avec les Qataris, ce n'est pas grand chose"

"De mon temps on jouait la Coupe de la Ligue et maintenant la Coupe d'Europe. Ça n'a plus rien à voir et c'est grâce aux Qataris, rappelle-t-il avant de délivrer un message d’espoir pour l’avenir du club. On est devenu maintenant une franchise mondiale alors qu'on était un bon club. On est un jeune club, 50 ans d'histoire, ce n’est rien et dix ans avec les Qataris, ce n'est pas grand chose".

Sous le feu des critiques cette saison, Leonardo a recruté les premiers joueurs qui ont fait le succès du PSG au début de l'ère QSI. "Alors maintenant, on va retenir les erreurs qu’il a faites, comme j’en ai fait quand j’ai recruté", a souligné Cayzac qui, après avoir défendu le directeur sportif brésilien, a fait part de la classe des dirigeants parisiens à l’époque de leur arrivée. "Ils ont eu l'élégance de me voir tout de suite. (…) Nasser m'a vu, nous avons pris un thé. Il m'a écouté, je lui ai expliqué le club".

"Ils ont un respect des racines du club"

"Quand je vais au Parc des Princes aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un premier ministre. Ils montrent qu'ils ont un respect, quoi qu'on en dise, des racines du club, poursuit-il. Est-ce que c'est partout pareil ?", s'interroge Cayzac. Il est aussi revenu aumicro d'Europe 1 sur l’éventuel déménagement du club au stade de France évoquée il y a une dizaine d’années, expliquant avoir eu un rôle auprès d’Al-Khelaïfi: "Je lui ai dit que si on déménage du Parc des Princes au Stade de France, je ne serai plus supporter du PSG. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont restés, mais je pense que ça a joué."