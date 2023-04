PSG: "Il y a peu de concurrence, ils ne sont pas dupes", l'aveu de Galtier sur la gestion des joueurs qui déçoivent

En conférence de presse avant Nice-PSG, Christophe Galtier a révélé avoir recadré ses joueurs. Mais l'entraîneur parisien a admis qu'il ne pouvait pas menacer de sortir les joueurs de l'équipe, en raison d'un manque de concurrence.

À qui pensait-il en déplorant le "peu de possibilités de changement" dans son onze pour les derniers matchs de la saison? En conférence de presse à la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Nice pour la 30e journée de Ligue 1 (samedi 21h00), Christophe Galtier a révélé avoir fait une "mise au point" auprès de ses joueurs à la suite de la défaite à domicile contre l'Olympique Lyonnais. Mais l'entraîneur parisien a expliqué qu'il ne pouvait pas vraiment jouer la carte de la concurrence pour remobiliser les troupes. La faute aux blessures et à la construction du groupe.

"Vous voyez la liste des absents. Il y a peu de possibilités de changement, il y a peu de concurrence, a-t-il reconnu. Donc quand vous parlez avec vos joueurs, vous ne pouvez pas dire: «Si tu continues comme ça, tu vas sortir de l'équipe». Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ils ne sont pas dupes, ce sont de grands garçons, ils connaissent la réalité de l'effectif à l'instant T avec des absences de très longue durée".

>> Toutes les infos PSG en direct sur RMC Sport

"Ce n'était pas un dialogue, c'était un discours"

Alors Christophe Galtier a insisté sur la nécessité de faire preuve de "plus d'investissement" et "plus de personnalité" pour que la machine redémarre et que le club respecte son standing en s'adjugeant le 11e titre de champion de France. "Ce n'était pas un dialogue, c'était un discours ou une mise au point précise sur la situation, a-t-il souligné. J'ai rencontré quelques joueurs en tête à tête pour préciser les choses et mes pensées. Il y a la globalité, et aussi les cas individuels. J'ai parlé avec certains. Est-ce qu'il y a eu des échanges dans le vestiaire? Je ne suis pas dans le vestiaire. Par contre, tout le monde s'est bien entraîné cette semaine".

"On doit être aussi beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu, parce qu'on a failli sur l'organisation mais aussi sur l'engagement. C'était trop insuffisant et je leur ai dit", a ajouté Christophe Galtier, qui a par ailleurs abordé plus concrètement les problèmes de jeu rencontrés par son équipe. "Nous prenons beaucoup trop de buts. Sur la capacité à défendre en bloc, on est très moyens. Et on a aussi du mal à se créer beaucoup d'occasions. (...) On doit tous faire plus, avoir un meilleur équilibre. Il faut que notre jeu redevienne beaucoup plus attrayant et que l'on puisse se projeter plus rapidement, longtemps et souvent vers l'avant pour mettre la pression sur le but adverse", a-t-il conclu.